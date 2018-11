Un expert conteste la vente aux enchères de deux dinosaures

Un expert des ventes de dinosaures a contesté vendredi à Paris la formulation des conditions de la prochaine vente de deux spécimens aux enchères à la maison Artcurial, réclamant des «rectifications essentielles», notamment dans le catalogue.

Eric Mickeler, consultant de ventes de Sotheby's ou de Aguttes SAS, a introduit une requête auprès du Conseil des Ventes Volontaires (CVV) et du commissaire du gouvernement, «pour demander, si ce n'est le retrait des deux lots controversés du catalogue de vente (...), du moins d'essentielles rectifications en salle, au catalogue et au procès verbal».

Deux squelettes de deux dinosaures, un Allosaurus de la famille du Tyrannosaure, et un Camptosaurus, doivent être mis aux enchères à Paris le 21 novembre. Estimés chacun entre 750 000 et 1,2 million de dollars, ces deux géants de l'ère Jurrassique (148 à 154 millions d'années) sont mis en vente par un collectionneur européen et ont été découverts dans le Wyoming (États-Unis).

Leurs notices et dossiers d'expertise sont considérées par l'expert «comme manquant de transparence et de loyauté». M. Mickeler dit avoir examiné ces pièces «en compagnie d'une sommité de la paléontologie mondiale déléguée par un grand Musée d'État européen».

À Artcurial, on indiquait que «tout dans cette vente est complètement conforme aux standards de la maison et du marché de l'art».

Selon M. Mickeler, «il n'y a pas de traçabilité, et on ne parle pas des restaurations» dans les descriptifs des deux pièces.

Le Camptosaurus est décrit, selon lui, avec un pourcentage d'os d'origine de 90 %, alors qu'il ne serait selon lui que de 70 %, ce qui a une incidence sur les prix. La dénomination de l'Allosaurus n'est pas non plus bonne, selon lui.

Les grands fossiles et autres dinosaures restent très rares, et donc très prisés par les grands collectionneurs.