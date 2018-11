Une première pour Loud au Centre Bell

L'ascension vertigineuse de Loud se poursuit. Après avoir joué devant le public de nombreuses salles combles, le populaire rappeur québécois est maintenant prêt pour les amphithéâtres.

Le 31 mai 2019, l'interprète de «Toutes les femmes savent danser» sera donc en spectacle au Centre Bell, à Montréal. La mise en vente des billets s'amorcera lundi, à midi (evenko.ca).

Grâce à ce concert où il promet de dévoiler de nouvelles chansons, Loud deviendra le premier rappeur de la province a jouer dans le temple des Canadiens de Montréal. Des invités, dont l'identité n'a pas encore été dévoilée, se joindront à lui sur scène.

Depuis des mois, l'artiste – de son vrai nom Simon Cliche-Trudeau – enchaîne les succès grâce à son opus «Une année record». Au plus récent Gala de l'ADISQ, il a mis la main sur le Félix de l'album hip-hop de l'année. Quelques jours plus tôt, il a accepté celui de l'artiste s'étant le plus illustré à l'extérieur du Québec.

D'ailleurs, Loud est attendu en Europe pour 16 concerts avant la fin de 2018. Il a de 13 rendez-vous en France, mais aussi un au Luxembourg, un à Londres et un autre en Belgique. Ce soir, il chantera à l'Impérial de Québec alors que demain, c'est au MTelus qu'il fera bouger ses admirateurs.