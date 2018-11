24 endroits magnifiques à ajouter à votre liste de rêve

Ce ne sont certainement pas les idées de destinations qui manquent pour les voyageurs en quête de nouvelles aventures.

Des États-Unis à la Nouvelle-Zélande en passant par l’Inde et les Maldives, voici quand même une liste de 24 endroits que vous devriez ajouter à votre liste de rêve, selon le site JetSetter.

1. Jaipur, Inde. Surnommée «La ville rose», la capitale de l'État du Rajasthan est nommée ainsi en raison de ses nombreux immeubles à la teinte rosée parce qu'ils sont construits en pierre faite de sable rouge. Le Palais des vents, dont la façade est dotée de 953 fenêtres, est sans doute l'immeuble le plus populaire de la ville.

2. Sainte-Lucie. Des plages isolées, des hôtels luxueux et un magnifique décor dominé par les Pitons, emblème de l'île.

3. Santorini, Grèce. C'est sans aucun doute l'île qui représente le mieux l'image qu'on se fait de la Grèce avec ses immeubles blancs au toit bleu.

4. Bagan, Birmanie. Avec ses 2200 temples et pagodes sur un espace de près de 50 km², c'est l'endroit dans le monde où il y a la plus grande concentration de temples bouddhistes. L'une des meilleures façons (et la plus originale) de découvrir le site archéologique est de le survoler à bord d'une montgolfière au lever du soleil.

5. Na Pali Coast, Kauai (Hawaï). Bien que Kauai soit la plus ancienne des îles de l'archipel, elle reste, encore aujourd'hui, l'une des plus sauvages avec ses paysages gravés par la météo au fil des siècles. Le parc d'État de Na Pali Coast, qui longe la côte sur une quinzaine de miles, est l'un des endroits les plus spectaculaires de l'île.

6. Pétra, Jordanie. Cette cité ancienne a été creusée à la main dans une falaise un peu plus de trois siècles avant Jésus Christ, mais elle n'a été découverte par le monde moderne occidental qu'après les années 1800.

7. Cappadoce, Turquie. Ces cheminées de roc offrent déjà en soi un panorama exceptionnel, mais c'est sous terre que la véritable beauté s'offre aux yeux des visiteurs avec des maisons et des églises, dont certaines fresques datent du 11e siècle.

8. Marrakech, Maroc. Avec ses petites rues qui partent dans tous les sens, cette ville qui s'apparente à un labyrinthe est un monde en soi.

9. Delta de l'Okavango, Botswana. Zèbres, éléphants, rhinocéros, buffles, lions, girafes et hippopotames ne sont que quelques-unes des rencontres que vous pourriez faire.

10. Parc national du Grand Canyon, Arizona (États-Unis). Avec ses six millions de visiteurs en 2016, il s'agit du deuxième parc national américain le plus visité.

11. Parc national Torres del Paine, Chili. À cheval sur le Chili et l'Argentine, ce parc national peut être considéré comme étant un microcosme de la Patagonie.

12. Îles Féroé. Un peu perdues à mi-chemin entre l'Islande et la Norvège, les 18 îles qui composent l'archipel des Féroé échappent encore au tourisme de masse. Les paysages n'ont pourtant rien à envier à l'Islande alors que chutes d'eau et falaises verdoyantes font partie du décor.

13. Yangshuo, Chine. Ici non plus, les touristes ne se bousculent pas. Cette ville du sud-est du pays est pourtant le paradis des aventuriers alors qu'escalade, randonnée et vélo sont parmi les activités possibles.

14. Île de Skye, Écosse. Les paysages y sont à ce point surréels que l'île a servi de décor à de nombreux films fantastiques comme «Prometheus», «Stardust» et «The Huntsman».

15. Milford Sound, Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est reconnue pour ses magnifiques paysages, mais Milford Sound, ce fjord montagneux qui s'ouvre sur la mer de Tasman est si beau que l'écrivain Rudyard Kipling l'a surnommé «la 8e merveille du monde».

16. Parc national de Banff, Canada. Plus près de chez nous, le bleu exceptionnel du lac Louise n'a rien à envier à plusieurs autres destinations internationales. On trouve également dans ce parc national, des grottes, des sources thermales, des paysages exceptionnels et certains des hôtels les plus luxueux au pays comme le célèbre Fairmont Chateau Lake Louise.

17. Le Cap, Afrique du Sud. Des plages dorées, des restaurants de renommée mondiale et un mélange des différentes cultures africaines vous attendent dans la capitale de l'Afrique du Sud.

18. Côte amalfitaine, Italie. C'est sans doute l'un des paysages les plus populaires d'Italie: les immeubles couleur pastel construits aux abords des falaises qui surplombent la Méditerranée.

19. Paris, France. La «Ville Lumière» a de quoi séduire les voyageurs, autant les passionnés d'art que les amateurs de bonne bouffe.

20. Salar d'Uyuni, Bolivie. C'est la plus grande mine de sel au monde (10 582 km²) et sa superficie est presque entièrement plate. Il est parfois difficile de s'y retrouver alors que le sol réfléchissant nous empêche de déterminer où se termine et ciel et où commence l'horizon.

21. Antarctique. Terre des extrêmes, ce n'est certainement pas la destination la plus facile à visiter, mais il existe bel et bien des expéditions dans cet endroit inhospitalier. C'est l'occasion de rencontrer les manchots et certaines espèces d'oiseaux en plus de paysages à couper le souffle.

22. Maldives. Avec des hôtels proposant des bungalows sur pilotis et des eaux cristallines, c'est l'image que plusieurs se font du voyage parfait. Ce paradis terrestre est toutefois appelé à disparaître au cours des prochaines années en raison du réchauffement climatique et de la hausse du niveau des océans.

23. Lac de Bled, Slovénie. Malgré sa petite taille, la Slovénie a de quoi attirer les amoureux de beaux paysages. L'un des endroits les plus impressionnants est assurément le lac de Bled, d'origine glaciaire, au centre duquel se trouve une minuscule île sur laquelle trône un château.

24. Provence, France. Il y a bien sûr les champs de lavande, icône de cette région de la France, mais aussi les restaurants aux étoiles Michelin, l'art et des routes touristiques à couper le souffle.