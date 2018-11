À la rencontre de Guillaume Gauthier

Révélé sous les traits de l’attachant Gégé dans «Pour Sarah», il campe aujourd’hui avec brio le personnage pansexuel d’Éric O’Hara dans «O’». Que ce soit ses anecdotes de tournage, ses voyages à l’étranger, son amour pour l’escalade ou son chien, Gustave, qu’il a adopté dans un refuge, Guillaume Gauthier discute de tout ce qui le passionne avec un enthousiasme contagieux.

Guillaume, tu tournes présentement dans la huitième saison de «O’». La saison dernière, ton personnage s’est beaucoup questionné sur son orientation sexuelle...

Éric O’Hara a traversé une période un peu trouble sexuellement parlant, puisqu’il couchait avec son meilleur ami tout en ayant une amoureuse. Après mûre réflexion, il en est venu à la conclusion qu’il était pansexuel, c’est-à-dire qu’il tombe en amour avec une personne peu importe son sexe. Je trouve ça bien qu’on aborde ce sujet au petit écran!

C’est vrai qu’on parle peu de pansexualité à la télévision québécoise.

On aime mettre les gens dans des catégories: soit hétérosexuel, soit homosexuel, mais jamais entre les deux! Et pourtant, en 2018, plusieurs jeunes se considèrent comme pansexuels, bisexuels, bicurieux. Je trouve ça audacieux de la part des auteurs de «O’» d’avoir bâti cette intrigue autour d’Éric O’Hara. Lorsqu’un garçon me confie, sur les réseaux sociaux, qu’il se reconnaît à travers mon personnage, ça me fait chaud au coeur. Ça veut dire que je rends bien cette réalité, qui n’est pas la mienne.

Tu tournes plusieurs scènes avec Guy Nadon, qui incarne le grand-père d’Éric.

La toute première fois que j’ai tourné avec lui, j’étais hyper intimidé. Il faut comprendre que Guy Nadon est non seulement un acteur que j’admire énormément, mais qu’il était également un de mes professeurs à l’École nationale de théâtre. Même après plusieurs mois à lui donner la réplique, je ne me suis toujours pas habitué! (rires)

Outre ton travail, quelles sont tes passions?

Les voyages! Certains comédiens s’empêchent de voyager, de peur de manquer une audition. Moi, je pars quand même, mais je dis à mon agent de faire comme si j’étais au Québec. Si j’ai à passer une audition, je saute dans le premier avion disponible! Je pars lors de périodes creuses, comme en janvier, quand la plupart des maisons de production sont en vacances. Début 2019, je prévois aller en Thaïlande et au Vietnam. Je rêve de voir l’Asie depuis des années!

Tu y vas seul ou avec des amis?

Probablement avec des amis. Chose certaine, j’irai rejoindre ma mère et son amoureux, qui seront en Indonésie. Ma mère travaille dans l’événementiel, et elle prendra des vacances bien méritées. Ce sera mon premier voyage avec elle à l’âge adulte. Enfant, j’ai beaucoup voyagé avec mes parents, puisqu’ils travaillaient tous les deux pour le Cirque du Soleil.

C’est d’ailleurs là qu’ils se sont rencontrés, n’est-ce pas?

Exactement. Mon père travaille maintenant pour Cavalia. Je suis souvent allé le rejoindre en tournée, que ce soit en Australie ou en Californie. Il a passé l’été à Montréal, puisque «Odysséo» était en ville.

Quel est le plus beau voyage que tu as fait jusqu’à présent?

Celui au Maroc, avec mes amis Ludivine Reding et Dominik Dagenais. La seule chose qui était planifiée lors de ce voyage, c’était notre arrivée à Marrakech. Après avoir loué une voiture, nous sommes partis à l’aventure. Je suis persuadé qu’en voyage, les plus beaux moments sont ceux qu’on n’avait pas du tout prévus!

Par exemple?

Alors qu’on mangeait un sandwich dans un petit restaurant, un garçon nous a dit que son ami faisait visiter le désert aux touristes. Il nous a dessiné une carte à la main, qui ressemblait étrangement à une carte au trésor. Ç’aurait pu être un piège à touristes, mais non! Nous sommes allés à la rencontre de cet homme, qui nous a fait faire un tour de chameau dans le désert, a monté un campement, nous a préparé un tajine traditionnel, et on a admiré le ciel étoilé du haut d’une dune. Une des soirées les plus mémorables de ma vie!

Tu as fait un autre superbe voyage: au Costa Rica!

Je suis parti tout seul, chose que je n’avais jamais faite auparavant. Lorsqu’on voyage en solitaire, on est plus porté à aller vers les autres... Je n’ai jamais parlé à autant de monde en voyage! Mon objectif, avec ce périple, c’était d’améliorer mes performances en surf, sport que j’avais brièvement essayé à Hawaii. Donc, chaque fois que je débarquais dans une nouvelle ville costaricaine, que ce soit Tamarindo ou Montezuma, je repérais immédiatement les meilleures plages de surf.

Es-tu un grand sportif?

Je joue dans La ligue des poches, une ligue de hockey rassemblant plusieurs acteurs et humoristes. Je ne suis pas un joueur clé, mais j’adore ça! Sinon, je fais de l’escalade de blocs au Bloc Shop. Comme son nom l’indique, il s’agit d’escalade sur blocs: c’est-à-dire des parois de trois mètres de haut environ, sur lesquelles on grimpe en toute liberté, sans harnais. Moi qui suis quand même assez athlétique, sur une échelle de zéro à douze niveaux, j’en suis au niveau quatre, ce qui vous donne une bonne idée de la difficulté de ce sport!

Ce serait génial que tu puisses un jour mettre cette habileté au service d’un de tes personnages!

Tout à fait! J’adorerais effectivement jouer dans un film d’action, effectuer mes propres cascades. Sinon, je rêve d’incarner un personnage intrigant, surprenant, qu’on ne saisit pas facilement, qui se situe dans une zone grise. Parce que, dans la vie, il n’y a pas que des bons et des méchants, il y a de la bonté et de la méchanceté des deux côtés! Un personnage qui aurait un problème de santé physique ou mentale serait aussi un beau défi à relever!

Un amour de chien!

Guillaume a récemment accueilli un petit compagnon à quatre pattes dans sa vie. «Mon amie Ludivine Reding s’est associée à la SPA Beauce-Etchemin. Je l’ai accompagnée pour un événement-bénéfice et j’ai rencontré la directrice du refuge. Cette dernière m’a dit qu’elle venait tout juste de recevoir plusieurs beagles provenant d’une usine à chiots. Depuis un petit bout de temps, l’idée d’offrir une seconde chance à un chien me trottait dans la tête. Lorsque j’ai rencontré Gustave, ce fut le coup de foudre! Il est âgé de neuf ans, il est calme et hyper affectueux, et il ne demande qu’à terminer sa vie de façon paisible.»