«A Private War»: Marie Colvin sans compromis

Marie Colvin, qui prend ici les traits de Rosamund Pike, est une reporter de guerre tuée en Syrie en 2012.

En confiant la réalisation du film biographique «A Private War» à Matthew Heineman («Cartel Land», nommé aux Oscars), les producteurs – dont Charlize Theron – se sont assurés du traitement sans complaisance du sujet. Car ici, Marie Colvin, reconnue pour ses articles dans le «Sunday Times» et reconnaissable à son cache-œil noir, n’est pas une héroïne hollywoodienne.

On sait, dès le départ, qu’elle est morte en 2012 à Homs, en Syrie, un fait constamment rappelé lors des retours dans le passé qui mentionnent la date et soulignent le nombre d’années qu’il reste avant Homs. On apprend ainsi que Colvin a perdu son œil au Sri-Lanka, qu’elle est retournée sur le terrain, qu’elle est allée en Irak, en Libye et en Syrie.

Mais «A Private War» (littéralement «Une guerre privée») ne serait pas ce qu’il est sans le reste. Les cauchemars de Colvin, sa peur, ses retours en arrière, son syndrome de stress post-traumatique pour lequel elle se fera soigner (sans succès). «Je me sens obligée de voir ça de mes propres yeux», dit-elle. «Parce que tu y es accro», de lui répondre son ami et photographe Paul Conroy (Jamie Dornan, aussi bon que dans «The Fall»). Cela veut donc dire qu’elle est également alcoolique, qu’elle fume cigarette sur cigarette, qu’elle brave tous les dangers pour se rendre en zone de guerre et interviewer les civils.

C’est elle qui, aussi, découvrira l’existence de charniers près de Fallujah, en Irak, interviewera Kadhafi en 2011 quelques mois avant sa mort. Ses reportages de Homs montreront, hors de tout doute, que les forces de Bashar el-Assad bombardent les populations civiles syriennes.

La beauté du scénario d’Arash Amel tient au fait qu’il n’occulte rien, qu’il ne fait pas de Marie Colvin un modèle plus grand que nature, désincarné par le grand écran. Cette femme est un humain dans toute sa complexité, dans toute sa fragilité, un humain qui pleure, qui crie, qui tempête, qui pense, qui questionne, qui traque sans relâche la vérité et qui donne la parole aux premières victimes des conflits, les civils.

Rosamund Pike se glisse impeccablement dans la peau de la journaliste. Elle imite ses maniérismes à la perfection, change son timbre de voix, modifie sa façon de marcher, de bouger, livrant ici l’une de ses meilleures performances en carrière. Non seulement on y croit, mais lorsque le long métrage se clôt sur des images de la «vraie» Marie Colvin, c’est elle qu’on a l’impression d’avoir vue et entendue pendant la projection.

Note: 4 sur 5