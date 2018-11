«A Private War» ou la blessure morale de la guerre

Documentariste nommé aux Oscars pour son «Cartel Land», Matthew Heineman met en scène Rosamund Pike en Marie Colvin, la correspondante de guerre tuée en à Homs, en Syrie en 2012, dans le puissant «A Private War». Entretien.

«C’est un film extrêmement personnel», sont les premiers mots que dit Matthew Heineman lors d’une entrevue accordée à l’Agence QMI. Sa mère était journaliste et le documentariste passe son temps à «aller en zones de combats et à en revenir».

Le syndrome de choc post-traumatique, il connaît. Les réfugiés syriens qui ont tout perdu, y compris les leurs, il connaît aussi. «Nous avons tourné les scènes de guerre en Jordanie. Les Syriens du film sont de vrais réfugiés. La femme qui raconte son histoire à Marie raconte sa propre histoire, la mort de son enfant. Elle s’adresse à nous tous», souligne-t-il.

Une femme déchirée

La journaliste américaine, correspondante pour le «Sunday Times» britannique «est déchirée entre son envie d’une vie normale – avoir des enfants, etc. – et l’appel qu’elle ressent à aller couvrir des conflits», indique Matthew Heineman.

«C’est ce que j’ai vu en Rosamund qui m’a convaincu qu’elle serait parfaite en Marie Colvin. Sa passion, son sérieux, sa détermination. Je l’ai rencontrée lors de la première de l’un de mes documentaires. Nous avons parlé et nous avons, ensuite, rédigé chacun de notre côté un essai sur Marie Colvin et la manière dont nous la voyions. Nos visions étaient les mêmes.»

Un an de recherches de la part du cinéaste, des mois de préparations pour les acteurs, tant Rosamund Pike que Jamie Dornan – qui incarne Paul Conroy, son photographe – ont été nécessaires pour porter cet article du «Vanity Fair» au grand écran.

«J’ai lu tous ses articles, j’ai regardé tous les documentaires faits à son sujet, toutes ses interventions. Comme un journaliste, il a fallu que je gagne la confiance des amis de Marie. Personne ne voulait d’un film biographique qui soit une glorification hollywoodienne de Marie.»

«A Private War» n'est en aucun cas romancé. Le long métrage «permet au spectateur de s’identifier à Marie. C’est une femme déchirée entre la normalité qu’elle souhaite et sa vocation. C’est le portrait d’une femme qui souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, qui a ressenti la blessure morale de la guerre.»

Cette vision a ainsi permis à Matthew Heineman d’obtenir la collaboration de tous. Paul Conroy, par exemple, «qui ne devait que conseiller Jamie, est resté sur le plateau pendant tout le tournage!»

«Rosamund a suivi des cours de diction pour obtenir cet accent typique de Long Island. Au naturel, Rosamund ne sonne pas du tout comme Marie! Elle a appris à changer sa posture, à fumer ses cigarettes comme Marie, à marcher comme elle, à bouger comme elle.»

Toujours d’actualité

Pour Matthew Heineman, «A Private War» est plus que nécessaire en ces jours où la liberté de la presse est menacée partout dans le monde, y compris aux États-Unis.

«Ce n’est pas juste un hommage à Marie, c’est un hommage au journalisme, à ces gens qui se battent pour la vérité. En cette ère de fausses nouvelles et de ¨soundbites¨ et dans un monde de propagande et de mensonges, il est terriblement important de célébrer le vrai journalisme.»

«C’est d’autant plus important lorsque les journalistes sont diabolisés dans certains cas, délibérément ciblés et tués dans d’autres. Je ne pense pas que ce film aurait pu prendre l’affiche à un moment plus opportun.»

«A Private War» est en salle depuis vendredi.