Béatrice Picard en toute franchise

Béatrice Picard est de cette génération de pionniers ayant participé aux grands changements sociaux qui ont façonné le Québec. D’abord réticente à raconter sa vie, elle s’est finalement prêtée au jeu. Le témoignage de l’actrice de 89 ans a donné lieu au livre «Avec l’âge, on peut tout dire».

Madame Picard, comment allez-vous?

C’est certain que je ne rajeunis pas... J’ai eu des petits ennuis de santé il y a quelques mois, mais ça va très bien maintenant. C’est passé.

Le titre de votre livre, «Avec l’âge, on peut tout dire», est intrigant. Que vouliez-vous signifier?

On joue un peu avec le sens qu’on pourrait lui donner... Je veux surtout dire par là qu’avec l’âge on peut dire des choses qu’on n’a jamais révélées.

Vous faites état que, au cours de votre vie, le monde a beaucoup changé...

Oui, par exemple, maintenant, on ne se marie plus. Et si on le fait, c’est plutôt après avoir eu des enfants... Un de mes fils s’est marié après huit ans de relation et après avoir eu trois enfants.

Vous, vous avez vécu avec votre premier conjoint sans l’avoir épousé, à une époque où l’on était moins tolérant...

En effet, mes parents étaient déçus que je ne sois pas mariée avec lui. Pour eux, c’était épouvantable. Ç’a pris une dizaine d’années avant qu’ils acceptent de l’accueillir chez eux. Mais bon, j’étais majeure, et ils ne pouvaient pas m’empêcher de faire ce que je voulais.

Même si vous ne vous réclamez pas du féminisme, vous avez tout de même promu l’émancipation des femmes en donnant l’exemple par votre indépendance...

Je n’aime pas beaucoup tenir des pancartes, pas plus que les bains de foule... Moi, ce n’est pas ça. Ce que je crois, c’est que je dois faire ma vie et laisser les autres faire la leur. Je n’ai pas envie d’imposer ma façon de voir les choses, mais je trouve important de l’expliquer. Mes enfants m’ont souvent dit: «Maman, tu nous as bien élevés et tu nous as inculqué de bonnes valeurs.»

Êtes-vous proche de vos enfants et de vos petits-enfants?

Absolument! J’ai même marié récemment un de mes petits-fils comme officiante. J’ai célébré son mariage civil, et il était très fier que j’aie accepté. C’était extraordinaire!

Vous avez neuf petits-enfants, n’est-ce pas?

Oui, mais je dis souvent que j’en ai 10, car j’ai une petite-fille qui est morte alors qu’elle n’avait que cinq jours. Mais mon fils m’en a parlé récemment et il m’a fait comprendre qu’il était temps de tourner la page, car il a eu une autre fille et il est maintenant grand-père lui-même.

Votre famille est dispersée un peu partout au Canada et aux États-Unis...

Ç’a toujours été comme ça. Prenez mon fils, qui est en Nouvelle-Écosse en ce moment; il est dans les Forces armées. Il a été en Allemagne, à Chypre, en Bosnie... Il a été au combat. Aujourd’hui, je suis un peu moins inquiète, car il va moins au front.

Vous n’avez pas cessé de travailler depuis plus de 60 ans. Selon vous, sur quoi repose une carrière d’actrice aussi riche que la vôtre?

Il y a trois clés: le talent, bien sûr, mais aussi le travail - c’est-à-dire avoir une bonne discipline - et le fait d’avoir des relations. Si tu restes chez toi, on ne viendra pas te chercher. Il faut sortir et aller là où c’est important d’aller, aux premières, aux galas... Aujourd’hui encore, j’aime sortir et aller voir ce qui se passe ailleurs.

Quand vous avez décidé de devenir comédienne, imaginiez-vous mener une longue carrière?

Jamais! À l’époque, je ne pensais même jamais me rendre à 90 ans. Dans le temps, quand on avait 65 ans, on était vieux. Même autour de la quarantaine, quand je suis tombée enceinte, mes deux plus vieux riaient de moi: «Voyons, maman, tu es bien trop vieille!» Je leur ai expliqué que je pouvais en avoir pendant encore sept ou huit ans. Mon troisième, qui avait environ sept ans, s’est fâché et leur a dit: «Oui, monsieur! Puis elle va en avoir six autres à part de ça!»

«Avec l’âge, on peut tout dire», la biographie de Béatrice Picard signée Sylvain-Claude Filion, est en magasin.