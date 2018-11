Carey Price et le Canadien en mission à Vancouver

Carey Price sera de retour devant le filet du Canadien, ce samedi, alors que la formation montréalaise complète son séjour dans l’Ouest canadien en affrontant les Canucks, à Vancouver.

La rencontre sera présentée en direct à TVA Sports dès 18h, ce soir.

Price, qui a traversé une petite tempête en début de semaine après sa contre-performance contre les Sabres le 8 novembre, a semblé retrouver son aplomb, jeudi, alors qu’il a stoppé 43 lancers dans un gain de 3-2 contre les Flames de Calgary.

Ainsi, le Britanno-colombien d’origine aura l’occasion d’être en uniforme alors que le CH est en visite dans son coin de pays. L'équipe cherchera à obtenir une deuxième victoire de suite pour la première fois depuis un mois.

Ce match, qui sera présenté à TVA Sports, sera aussi l’occasion de voir deux des plus prometteuses recrues de la LNH, Jesperi Kotkaniemi pour Montréal et Elias Pettersson pour Vancouver, se mesurer l’une à l’autre.

Après des débuts impressionnants, Pettersson a été blanchi à ses quatre derniers matchs. Kotkaniemi, pour sa part, a obtenu trois points, au total, lors de ses trois dernières parties.

Tomas Tatar à surveiller

Parlant de séquences, les Canucks feraient mieux de garder l’œil sur l’attaquant Tomas Tatar, qui a marqué cinq fois dans les cinq derniers matchs.

Le CH arrive à Vancouver alors que ses hôtes sont en difficulté. Les jeunes et talentueux Canucks ont connu un étonnant début en 2018-2019, mais ils sont actuellement au cœur d’une séquence de trois revers de suite. Qui plus est, l’équipe doit composer avec une accumulation de blessures: Brandon Sutter et Jay Beagle sont les derniers à être tombés au combat.