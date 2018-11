Charlotte Aubin, d’un extrême à l’autre!

Elle est à la fois douce et énergique, adepte de poésie et de boxe thaïe, et aime autant l’effervescence d’un plateau de tournage que ses petits moments de solitude avec son chat. Charlotte Aubin passe d’un extrême à l’autre. Et cette vie remplie de contrastes, elle ne la changerait pour rien au monde!

Charlotte, un drame n’attend pas l’autre pour Jade dans «L’Échappée». Toi qui es pétillante dans la vie, est-ce difficile à jouer?

Non, au contraire! Je ne souhaite pas de malheur à Jade, mais dites-vous que plus elle doit traverser d’épreuves, plus je suis une comédienne comblée. Dans les derniers épisodes, Jade a entrepris ses premiers traitements de dialyse. J’ai effectué une recherche afin de savoir comment vivent les gens atteints d’insuffisance rénale. Je ne veux pas montrer une Jade misérable, mais une battante face à ce nouveau défi, afin de donner de l’espoir aux gens atteints de cette condition.

Tu es assez discrète sur les réseaux sociaux, mais très accessible dans la vie. Est-ce voulu?

Je sais, ça ne fait pas très 2018, mais je suis plus attirée par le réel que par le virtuel. J’apprécie mille fois plus les rencontres humaines que les échanges sur les réseaux sociaux. Ça me fait plaisir qu’un inconnu m’arrête dans la rue pour me jaser de mon métier ou encore des intrigues de «L’Échappée». Chaque conversation enrichit mon travail, car je me nourris de la vie des autres.

Justement, lorsqu’on jase quelques minutes avec toi, on se rend rapidement compte que tu dégages une tout autre énergie que Jade. Dans la vraie vie, tu es plus dynamique!

Jade est une vieille âme, stable, mature, adulte avant son temps. Sans être une rebelle totale, j’ai l’esprit plus libre qu’elle. Je suis moins posée, et c’est tant mieux! J’ai assez d’être moi-même dans la vie de tous les jours, je n’ai pas envie de me jouer dans une série télévisée! (rires)

Tu tournes présentement dans «Les bogues de la vie», une nouvelle comédie destinée à l’Extra de Tou.tv. Quel personnage joues-tu?

Je me glisse dans la peau de Jeanne, une avocate nerveuse, inquiète, un petit «paquet de nerfs» à la voix haut perchée et tremblante. (rires) Pour l’incarner, je peux donc utiliser mon énergie naturelle, en enlevant mon petit côté «groundé». Dans la vie, je suis une fille qui passe d’un extrême à l’autre, alors j’aime que mes personnages m’emmènent dans des zones totalement opposées.

Parlant de passer d’un extrême à l’autre, tu écris des poèmes. Tu as d’ailleurs publié ton premier recueil, «Paquet de trouble», au printemps dernier. Tes poèmes ont un fil conducteur: la vie nocturne. Pourquoi?

Pour gagner ma vie, lorsque j’étudiais à l’école de théâtre, j’ai travaillé comme barmaid. Derrière le bar, j’étais à la fois serveuse, confidente, psychologue, allumeuse de fête et observatrice. La nuit et l’alcool désinhibent les gens. Ils sont en quête d’amour, d’éclat, d’authenticité, et se révèlent comme jamais. Durant cette époque de ma vie, j’ai rencontré des gens formidables et j’ai pris beaucoup de notes dans mon cellulaire. Ensuite, j’ai épuré toutes mes idées, pour en faire des poèmes.

Tu écris un deuxième recueil de poésie. Ta vie a changé depuis le premier, elle n’est plus aussi nocturne qu’elle l’était à l’époque. Qu’est-ce qui t’inspire dorénavant?

Le thème de l’errance revient régulièrement. J’ai fait beaucoup de route pour le travail, j’ai dormi dans des hôtels loin de chez moi. Rouler pendant des heures, seule avec moi-même, jaser avec des inconnus de passage dans un petit restaurant de bord de route ou dans une station-service, il y a assurément quelque chose qui m’inspire là-dedans.

D’un côté, tu écris des poèmes, et de l’autre, tu es adepte de boxe thaïe!

J’ai besoin de bouger pour canaliser mon énergie, parce que j’en ai énormément! (rires) Je suis adepte de boxe thaïe, mais, ces temps-ci, il m’est impossible d’en faire, puisque je tourne dans trois productions en même temps. Donc, yoga chaud, entraînement au gym ou Pilates dans ma chambre d’hôtel, ça fait le travail! (rires) Chose certaine, je ne peux pas rester à ne rien faire: j’ai besoin de me tenir occupée, d’avoir beaucoup de projets en cours.

As-tu toujours été comme ça?

Oui. Quand j’étais enfant et que les adultes me posaient la traditionnelle question «Que veux-tu faire plus tard?», je répondais toujours plein de choses. Pour moi, c’était inconcevable de ne vouloir exercer qu’un métier, de n’avoir qu’une seule passion. Très tôt, dans ma campagne à Carignan, je faisais semblant d’écrire des histoires avant même de savoir écrire, je rêvais qu’un réalisateur ou une réalisatrice passe devant chez moi et me choisisse pour jouer dans son film. Je désirais être comédienne, auteure, réalisatrice... Bref, tout ce qui touche au domaine artistique.

Et aujourd’hui?

J’ai encore ce désir en moi. Bien sûr, à 27 ans, je suis plus rationnelle, je concentre mes énergies sur mon métier de comédienne. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas écrire un recueil, un roman, un scénario. Je suis une grande amoureuse des mots. J’adorerais, par exemple, être dialoguiste pour une série ou un film. Je lance ce souhait dans l’univers, et je travaille fort pour que ça se concrétise.

En terminant, es-tu une solitaire ou une fille de groupe?

Les deux! J’ai un petit côté solitaire et je suis bien toute seule. Je peux passer une journée entière seule chez moi, sans parler à qui que ce soit, à part mon chat Pétoncle. Mais je suis aussi une fille de groupe. Ce qui me plaît tant du métier de comédienne, c’est l’effervescence des plateaux de tournage, l’esprit de groupe. Que ce soit avec mes collègues comédiens ou un membre de l’équipe technique, j’ai tout le temps quelqu’un à qui parler, des histoires à écouter, un humain à découvrir, et j’adore ça!

Le destin de Jade

La saison dernière, «L’Échappée» s’est conclue sur une scène-choc: celle de Jade qui reçoit une balle de pistolet dans le ventre lors d’un braquage qui tourne mal. «Dans la rue, à l’épicerie, au gym, on me demandait: “Jade va-t-elle s’en sortir? Seras-tu de retour dans l’émission l’année prochaine?” Ces temps-ci, les gens me confient spontanément leurs expériences d’hospitalisation, de traitements, de dialyse, parce que c’est ce que traverse mon personnage. Ils me parlent de Jade comme si elle était une membre de leur famille. Chaque fois, ça me fait chaud au coeur!»

«L’Échappée», lundi 20 h, à TVA.