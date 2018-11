Chaudière-Appalaches: le secret d’une petite école «tricotée serrée»

La communauté «tricotée serrée» qui gravite autour de l’école secondaire de Saint-Damien-de-Buckland, dans Bellechasse, permet à cet établissement situé en milieu défavorisé de se classer parmi les meilleures écoles publiques de la province.

Bien loin de la compétition qui règne entre les établissements en milieu urbain, cette petite école secondaire accueille 250 élèves provenant de sa propre municipalité et des sept écoles primaires des villages voisins.

On la fréquente de père en fils et on aime y revenir : plusieurs enseignants ou membres du personnel sont d’anciens élèves. «Quand je suis arrivé ici, j’ai réalisé à quel point le sentiment d’appartenance à l’école était fort», lance le directeur, Patrick Gagnon.

Michel Bradette, le concierge et surveillant d’élèves, en est un bon exemple. Il y a étudié pendant les années 70 avant d’y travailler depuis 35 ans. C’est maintenant au tour de ses petits-enfants d’y entrer chaque matin. «J’ai l’école tatouée sur le cœur», dit-il.

D’autres profs qui ont adopté l’école ne veulent plus la quitter. «On a des petits groupes, on a le temps de s’occuper de notre monde», affirme l’enseignante Julie Lemieux.

La communauté et la municipalité s’impliquent aussi dans l’école, ce qui a permis de développer un projet d’activités parascolaires intergénérationnel, où adolescents et aînés se côtoient dans des cours de dessin ou de yoga.

Suivi personnalisé

Au fil des ans, l’école a aussi misé sur un encadrement académique serré et personnalisé. Elle a été l’un des premiers établissements secondaires de la commission scolaire à embaucher une orthopédagogue, il y a une dizaine d’années, raconte M. Gagnon.

Les enseignants ont aussi rapidement adopté des méthodes d’enseignement efficaces, qui ont fait leurs preuves.

La vitalité économique de la municipalité, avec ses entreprises qui manquent de main-d’œuvre qualifiée, permet aussi à des jeunes d’envisager un avenir à quelques pas de leur école secondaire. Plusieurs optent pour la formation professionnelle, alors que d’autres obtiennent leur diplôme à l’éducation aux adultes.

L’an dernier, un seul élève a quitté l’école pour se retrouver sur le marché du travail. «De vrais décrocheurs, on n’en a pas vraiment», lance la conseillère en orientation Chantale Lachance, qui est aussi une ancienne élève de l’école.