De plus en plus de bois dans la construction

L’utilisation du bois dans les constructions au Québec a pratiquement doublé depuis 10 ans. Le gouvernement donne l’exemple et les connaissances ont évolué.

L’utilisation du bois dans les constructions commerciales, industrielles, institutionnelles et multifamiliales est passée de 15 % en 2007 à 28 % en 2017.

Un travail a été fait à la source, en intégrant des cours juste sur le bois pour les ingénieurs et architectes dans les universités.

Aussi, la Charte du bois a été mise en place il y a cinq ans. Le gouvernement a décidé de donner l’exemple en s’assurance que l’utilisation du bois soit évaluée à l’étape d’avant-projet pour tous les projets financés en tout ou en partie par des fonds publics.

Des mesures d’accompagnement, c’est-à-dire des montants supplémentaires, sont données pour ceux qui iront vers l’utilisation du bois.

Les connaissances ont aussi évolué, permettant de briser plusieurs mythes à savoir que le bois était cher, inflammable et pas très solide. De nouvelles normes de construction en hauteur ont aussi élargi le champ de possibilités.

Coûts

Dans le cas des coûts, le bois à ossature légère est moins cher que l’acier et le bois massif à peine plus cher que le béton, selon CECOBOIS, le Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois.

«Mais cela coûte moins cher en opération, sachant que le bois est un isolant alors que le béton est un conducteur. En matière d’énergie, on parle de coût moindre», résume Gérald Beaulieu, directeur de CECOBOIS.

L’utilisation du bois permet de lutter contre les changements climatiques. La ressource est renouvelable et le transport est moindre puisque la matière première est disponible partout au Québec, assure-t-il. Les produits en bois nécessitent moins d’énergie pour leur production.

En retard sur l’Europe dans l’utilisation du bois dans les constructions, le Québec serait en train de rattraper cet écart.

«Donnez-nous encore 10 ans, on va s’apercevoir qu’on a nivelé ces écarts-là. Le Québec et le Canada performent très bien dans la diversité des bâtiments qu’on est en train de construire», indique Gérald Beaulieu.

Le bois plaît

Construction Sotramont de Montréal utilise le bois dans ses projets depuis des années et observe de près l’utilisation de plus en plus importante du matériau au Québec.

«Le fait que le bois passe dans les ligues majeures pour faire des bâtiments de grande hauteur, je pense que c’est une belle avancée. Il y a encore du travail à faire, beaucoup de recherche et développement à compléter», estime Guy St-Jacques, vice-président construction chez Construction Sotramont.

Il constate que le bois plaît beaucoup aux Québécois. Il le remarque même chez ses ouvriers.

«L’odeur que ça dégage, le côté enveloppant que le bois permet d’avoir pour les ouvriers, ça leur donnent le goût de travailler», dit monsieur St-Jacques.