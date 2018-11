Des écoles plus humaines grâce au bois

Le bois sera mis en valeur dans le gymnase de l’école primaire Saint-Victor de Petit-Matane, dans le Bas-Saint-Laurent, ce qui rend l’école plus humaine.

La moitié du revêtement extérieur est fait de bois ainsi que 50 % des murs intérieurs et de tout le plafond du gymnase. Les colonnes sont en acier camouflées dans les murs et les poutres sont apparentes en bois.

«Partout où on a pu en mettre, on en a mis», résume Manon Maltais, directrice des Services des ressources matérielles, de l’approvisionnement et du transport scolaire à la Commission scolaire des Monts-et-Marées.

Le bas des murs du gymnase est en bloc de maçonnerie, dans le but d’avoir une surface résistance en raison des ballons projetée sur le mur. Le gymnase de 2.7 M$ sera prêt en novembre.

«Le bois amène une impression de chaleur. C’est un matériau noble et qui vieillit bien dans le temps. On veut des écoles à dimension humaine qui n’ont pas l’air de blocs de béton ou à des prisons...», ajoute Mme Maltais.

Elle dit constater que le gouvernement commence à rehausser les budgets pour permettre de mettre le bois en valeur. «C’est comme une nouvelle tendance qui se dessine», dit-elle.

15 %

Depuis l’année scolaire 2017-2018, les projets de construction autorisés par le ministère bénéficient d’une bonification possible du budget pouvant atteindre 15 % du coût des travaux pour mettre en œuvre des solutions architecturales ou d’ingénierie permettant de soutenir la réussite éducative ou le développement durable.

«L’utilisation de cette bonification doit toutefois faire l’objet d’une approbation ministérielle à l’étape de conception du projet», souligne Esther Chouinard, responsable des relations de presse au ministère de l’Éducation.