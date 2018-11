La neige hâtive fait rêver les stations de ski

C’est Noël avant le temps pour les stations de ski du sud du Québec. Les chutes de neige de vendredi devraient faire connaître un «départ canon» à la saison.

«Pour nous, c’est la plus belle campagne de marketing gratuite pour la saison à venir, on prend cette neige comme un vrai cadeau», lance avec optimisme Yves Juneau, président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec.

Depuis octobre

Si le début de saison n’est pas plus hâtif que l’année dernière, le nombre de pistes ouvertes dans les différentes stations de la province devrait être beaucoup plus intéressant cette année.

«Tout pointe vers un départ canon. Les ouvertures des montagnes étaient déjà prévues pour cette période-ci, mais la neige naturelle vient rajouter du glaçage sur le gâteau», poursuit M. Juneau.

Seul le mont Saint-Sauveur a réussi à devancer son ouverture, alors que les mordus peuvent sillonner des pentes depuis le 26 octobre grâce aux températures froides et ses nombreux canons à neige.

«C’est vraiment exceptionnel cette année, presque du jamais-vu. Pour notre quatrième week-end d’opérations, on devrait avoir six pistes ouvertes, ce qui est excellent pour cette période», se réjouit David Dufour, directeur des opérations au Sommet Saint-Sauveur.

«C’est la troisième fois cette année que je viens. C’est extraordinaire, j’ai rarement vu autant de pistes à ce temps-ci de l’année. Avec la petite neige d’aujourd’hui, c’était des conditions parfaites», a témoigné le planchiste Olivier Bujeau, de

Saint-Jérôme, qui profitait de la neige sur les pentes du mont Saint-Sauveur, vendredi.

Autres monts

Au centre de ski Mont-Tremblant, on s’attend aussi à une «ouverture exceptionnelle» jeudi prochain.

«Les températures des derniers jours viennent de nous permettre d’ouvrir la montagne de haut en bas et des deux côtés. L’enneigement est très bien cette année, on avait ouvert 12 pistes l’année dernière, on peut s’attendre à ça ou mieux», a indiqué Annique Aird, vice-présidente ventes, marketing et communication.

À Bromont, montagne d’expérience, où l’ouverture sera le 30 novembre en raison de travaux, on s’attend au «meilleur début de saison de tous les temps».

«C’est inespéré d’avoir autant de temps froid à cette période. Les clients vont avoir la mâchoire à terre lorsqu’ils vont voir le nombre de pistes à l’ouverture», a affirmé Charles Désourdy, président-directeur général de la station.

Au total, au Québec, cinq stations de ski devraient ouvrir leurs portes au courant du week-end.

Dès la fin de semaine prochaine, elles devraient être plus d’une dizaine à accueillir les amateurs.

Environnement Canada prévoit pour les deux prochaines semaines des températures froides et de légères chutes de neige par endroits, tout pour aider à un excellent début de saison sur les pentes.