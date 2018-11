La réhabilitation d’un garçon de deux ans après une quadruple amputation

La vie de Jeremiah Cox, 2 ans, a été sauvée à l’hôpital d’Indianapolis, aux États-Unis. Cependant, une longue réhabilitation commence pour le petit qui a subi une quadruple amputation après avoir été atteint d’une mystérieuse maladie.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

«Au début, je n’avais plus d’espoir, mais maintenant j’en ai, a dit sa mère Ashley Cox en entrevue à la chaîne d’information américaine CNN. J’espère qu’il pourra faire sourire quelqu’un de la même façon que plusieurs personnes l’ont fait sourire.»

Le Dr Chuck Dietzen a expliqué que sa réhabilitation connaissait un bon départ. Les bras de Jeremiah ont été amputés au-dessus du coude et ses jambes, au-dessus du genou.

«Nous l’entendons dire de plus en plus de mots. C’est une partie très importante de le laisser sortir de sa coquille et d’interagir avec le monde», a dit Dr Dietzen.

La famille de Jeremiah a été surprise de tout le support qu’elle a reçu à l’hôpital et même au-delà. Notamment, une autre personne amputée a donné une poupée de superhéros à qui on a coupé les bras et les jambes à Jeremiah.

«Les superhéros peuvent demeurer des superhéros, peu importe ce qui arrive», a dit Ashley Cox.