L’anglais est de retour au Salon du livre de Montréal

Des éditeurs anglophones sont présents au Salon du livre de Montréal pour la première fois en plus de 10 ans.

Deux stands sur 800 présentent des livres anglophones édités au Québec.

«C’est un événement ouvert, qui veut être le plus accessible possible et qui fait écho au lieu dans lequel on est, à savoir Montréal. Il était tout naturel qu’on représente la réalité historique et actuelle de Montréal, tout en mettant l’emphase sur le caractère francophone de Montréal», explique le directeur général de l’événement, Olivier Gougeon.

Pour la première fois, deux animations en anglais seulement sont présentées par le Salon ainsi que deux animations bilingues.

«Ce n’est pas facile que les gens acceptent cette ouverture, et je comprends ceux qui ont des craintes. On me dit d’être vigilant, et je le suis», poursuit le directeur général.

L’auteure montréalaise anglophone Natalia Hero était par ailleurs fière de présenter son premier livre dans sa ville natale.

«C’est tellement unique qu’on vive dans une ville où tant de gens sont bilingues, je trouve cela bien que les deux langues soient représentées», dit-elle.

Le Salon du livre se poursuit jusqu’à lundi. Il attire entre 110 000 et 120 000 personnes chaque année.