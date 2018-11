Le père du bébé tué par une enfant de 10 ans témoigne

Le père du bébé de six mois qui aurait été tué par une fillette de 10 ans au Wisconsin revient pour la première fois sur ce drame terrible.

Le 30 octobre dernier, Nate Liedl a vu une ambulance quitter la garderie de Chippewa Falls. «Tu ne veux pas que personne souffre, mais tu espères égoïstement que ce n'est pas ton enfant», raconte-t-il.

Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que c'est bien son fils Jaxon qui était transporté d'urgence à l'hôpital après avoir été échappé puis battu. Dans la soirée du 1er novembre, son fils est décédé.

Le 5 novembre, une fillette de 10 ans a comparu au tribunal pour adulte en lien avec la mort du bébé. Nate était dans la salle, il tremblait lorsqu'il a vu la jeune accusée.

«Plutôt que de voir une fillette de 10 ans, je voyais la personne qui a tué mon fils. Et selon moi, elle méritait d'être menottée. C'est une criminelle», ajoute le père.

Au tribunal, il n'a pas cessé de regarder la fillette et voulait qu'elle sache qui il était. «Je suis certain que j'ai réussi. Pendant une seconde, elle m'a vu et ensuite elle s'est réfugiée dans les bras de son père», dit-il.

Malgré toute cette épreuve, il ne se rappelle que de bons moments avec son fils et assure qu'il n'en veut pas à la personne qui gardait son enfant.

La jeune accusée doit être de retour en cour le 11 décembre prochain.