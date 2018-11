Le pot de «qualité moyenne» à la SQDC

Mauvaise quantité, fleurs séchées écrasées ou trop sèches... la Société québécoise du cannabis ne réussira pas à attirer les grands consommateurs de cannabis si elle continue d’offrir des produits de qualité moyenne vendus trop cher, estiment deux experts.

À l’ouverture de ses 12 boutiques, la SQDC promettait environ 150 produits provenant de six producteurs différents. Finalement, certaines succursales avaient la moitié moins de marchandises à leur ouverture.

Un mois plus tard, les longues files d’attente ont eu raison des stocks, et les boutiques doivent fermer trois jours sur sept. Le site web n’est guère plus garni, avec parfois moins d’une dizaine de produits offerts.

Les commentaires des utilisateurs se sont multipliés sur les produits et sur les prix.

«Le Journal» s’est donc entretenu avec un maître cultivateur et un consultant en production horticole pour qu’ils testent une dizaine de produits de l’ensemble des fournisseurs de la société d’État.

«Je classerais les variétés en SQDC comme étant de qualité moyenne... un peu comme en 2005, où le marché illégal n’était pas très évolué», explique José Dominguez, maître cultivateur et cofondateur de Canveda, un producteur autorisé. Il est le cultivateur privé le plus décoré au Canada, avec 43 Cannabis Awards.

Si les connaisseurs sont déçus, un consommateur occasionnel devrait toutefois trouver son compte à la SQDC. Le service à la clientèle y est évidemment mieux que dans un parc, où il n’y a aucun contrôle de qualité ou de poids.

Trop sec

Les variétés de cannabis que se sont procurées les experts du Journal étaient toutes trop sèches, au point où certaines fleurs séchées s’effritaient simplement en les frottant entre les doigts.

«Ils étaient tous en bas de 1 % d’humidité, tandis qu’on vise généralement entre 6 et 8 %», affirme William Fournier, consultant en production horticole chez Agro-Biotech, un producteur autorisé québécois qui attend encore sa licence de vente.

Outre les questions environnementales associées au suremballage, un contenant trop grand assèche le cannabis parce qu’il contient trop d’air. C’est particulièrement le cas des contenants HEXO de 3,5 g, qui pourraient facilement en contenir le double.

Si le produit est trop sec, on perd des terpènes, c’est-à-dire les huiles essentielles du cannabis qui donnent les arômes et les odeurs, poursuit l’expert. Les terpènes jouent aussi un rôle dans l’effet psychologique que procure une variété.

Trop cher

Ainsi, étant donné la qualité moyenne du cannabis, les prix ne sont pas si intéressants, croit M. Dominguez, qui a notamment payé 151 $ pour 15 g de Rockstar. Sur le marché noir, on peut trouver de la qualité équivalente pour la moitié de ce prix.

«Les connaisseurs s’intéressent à la qualité. Et là, on vend de la qualité moyenne au plein prix, dit M. Dominguez. Les prix semblent avoir été établis en fonction du taux de THC, mais ce n’est pas nécessairement un indicateur de la qualité du cannabis.»

Les deux experts demeurent toutefois optimistes.

«Beaucoup de producteurs sont en train de se faire la main et d’apprendre à cultiver de façon optimale, explique M. Fournier. Certains produits ont des génétiques incroyables, mais qui ne sont pas à la pleine réalisation de leur potentiel. Mais je suis sûr qu’ils vont s’améliorer.»

«Les producteurs doivent encore déterminer leur recette gagnante, autant en culture que dans le choix génétique pour identifier quels produits seront les plus populaires, pour qu’ils puissent les vendre à des prix plus compétitifs», ajoute M. Dominguez.

Les problèmes identifiés

Mauvaise quantité

Le Nebula de HEXO vendu comme 3,5 g n’en contenait que 2,2 g. «C’est énorme, lâche William Fournier. C’est un cas où on prend le téléphone et on appelle le producteur directement.» Le produit était sec et avait été emballé le 27 juillet.

Pas de cannabis en vrac

La loi canadienne interdit de vendre le cannabis en vrac. On ne peut pas voir, sentir et toucher le produit avant de l’acheter. «Or le consommateur va d’abord consommer avec ses yeux, avec son nez, puis sa bouche. Mais on regarde ça et on ne déguste rien du tout», dit José Dominguez.

De belles surprises, mais...

La variété Bayou de HEXO est une des belles surprises testées par M. Fournier. «J’ai été agréablement surpris par sa couleur pourpre prononcée et une belle odeur citronnée et fruitée», dit-il. Ça pourrait devenir leur produit phare, selon lui. «Dommage que les têtes [de fleurs] étaient petites et trop sèches. Et lorsque fumé, c’est moins intéressant... ce n’est plus aussi raffiné. Mais il y a vraiment du potentiel.»

Rockstar (Tilray): «Au premier coup d’œil, le produit semble satisfaisant. À la dégustation, le tableau se gâte. Les fleurs trop sèches semblent avoir de la difficulté à rester allumées et, malheureusement, le goût attendu à la suite de l’inspection olfactive se perd après seulement quelques bouffées du joint, qui s’éteint constamment», explique José Dominguez, ce qui serait probablement dû à un mauvais rinçage ou à l’utilisation abusive d’engrais.

Sec et écrasé

M. Dominguez a également obtenu des produits trop secs. Les produits d’Aphria achetés au gramme sont arrivés dans des sacs bruns, et les fleurs étaient complètement aplaties par le transport.

«Dans une fleur qui a été écrasée, les terpènes, le THC et le CBD vont commencer à s’oxyder avec l’air, et ça peut changer l’effet et le goût», dit-il.

Purple Chitral (San Rafael de Medreleaf): «Belle variété, superbe couleur, teinte de mauve. Goût épicé et super agréable en bouche», estime William Fournier. Pour nos deux experts, il s’agissait du meilleur échantillon testé.

Comment savoir si votre cannabis est de bonne qualité ?

«Au regard, on peut voir s’il est trop pâle ou foncé, bruni ou jauni. C’est un indicateur pour savoir s’il a bien séché», explique M. Fournier. Puis, il faut sentir la cocotte. «On casse la fleur pour aller sentir et libérer les odeurs.»