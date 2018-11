Les demandes d’asile des Américains ont sextuplé en 2017

L’année où Donald Trump est devenu président des États-Unis, le Canada a reçu six fois plus de demandes d’asile d’Américains qu’en 2016.

Selon les chiffres du ministère de l’Immigration canadienne obtenus par CNN, 2550 Américains ont demandé asile au Canada en 2017, contre 395 en 2016.

Les Américains représentent ainsi le troisième pays d’où provenaient les demandeurs, après Haïti (7785 demandes en 2017, contre 620 en 2016) et le Nigéria (6005 demandes en 2017, contre 1495 en 2016).

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC) contactée par CNN, plus de 80% des Américains qui ont demandé l’asile sont d’origine haïtienne, et beaucoup ont traversé la frontière avec leurs aînés non américains, ce qui s’est répercuté dans les chiffres globaux.

Beaucoup d’Haïtiens ont emprunté le chemin Roxham, en Montérégie, à l’été 2017 pour fuir les États-Unis et les politiques anti-immigratoires de Donald Trump.

2017 a été une année record pour les demandes d’asile, puisque le Canada a enregistré 20 593 demandes. Mais ce chiffre devrait être battu. À six semaines de la fin de l’année, il y a eu 15 726 demandes, a annoncé la GRC, contre 15 102 à pareille date en 2017.

En tenant compte des réfugiés, plus 46 465 demandes ont été faites au cours des dix premiers mois de l’année, alors que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada peine déjà à traiter les 64 000 dossiers encore en attente de décision.