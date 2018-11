Les nouveaux accords de Pascale Picard

Dans les quatre dernières années, Pascale Picard a vu sa vie changer sur plusieurs plans. Maintenant mariée et mère d’une petite fille, la jeune rebelle d’autrefois nous revient avec un album aux textes plus sombres que ses précédents, «The Beauty We’ve Found».

Alors qu’elle vit l’une des plus belles périodes de sa vie, Pascale Picard souligne avoir ressenti le besoin de se plonger dans des thèmes plus sombres lors du processus de création de ses nouvelles chansons.

«Certains amis, après avoir entendu mon album, m’ont appelée pour me demander si j’avais besoin d’aide. Au contraire, je suis très heureuse dans ma vie. Je sais seulement canaliser mes émotions plus tristes quand vient le temps de créer. Une fois que je ferme le cahier, je continue ma vie. Et dans ma vie, j’ai moi-même vécu des deuils et des séparations. Ma chanson "La tempête" parle d’ailleurs du décès de ma belle-mère, morte d’un cancer il y a trois ans. Elle est décédée soudainement; tout le monde a été pris par surprise. Je suis très fière de cette chanson. Même si je suis plus habituée et expérimentée dans l’écriture en anglais, je m’habitue de plus en plus à écrire en français.»

De plus, l’artiste précise avoir suivi, en 2015, des ateliers d’écriture de chansons à Tadoussac, auprès de l’auteur-compositeur-interprète Xavier Lacouture.

«Avant ça, je n’avais pas de technique d’écriture précise. J’attendais que quelque chose de déchirant ou d’exceptionnel m’arrive et je m’en inspirais ensuite. Grâce à ces ateliers, j’ai appris plusieurs trucs, dont le fait de piger des mots dans un livre et de tenter ensuite d’en faire une chanson. C’est d’ailleurs en suivant cette démarche que la chanson "Smoke and Mirrors" est née.»

Voler de ses propres ailes

Depuis la fin de la tournée de son album «All Things Pass», paru en 2014, Pascale Picard déclare faire désormais cavalier seul.

«Le Pascale Picard Band avait beaucoup changé avec le temps. En 2016, lorsqu’on a décidé de mettre fin au groupe, il ne restait que le bassiste et mon copain, qui était le batteur. On s’est tous quittés en bons termes. Pour ma part, j’avais envie de voler de mes propres ailes. J’avais aussi le goût de changer de style et d’aller ailleurs. En écrivant mes chansons, je voyais bien que je ne m’enlignais pas pour faire un album rock.»

Pour l’aider à faire naître son nouvel univers musical, Pascale Picard a fait appel à Antoine Gratton, le réalisateur et l’arrangeur de «The Beauty We’ve Found».

«Antoine a joué du piano, de la guitare, de la basse et fait les arrangements sur l’album. Nous avons enregistré à un endroit situé entre Québec et Montréal, où on se réunissait avec nos petites familles. Nous avons eu beaucoup de plaisir tous ensemble.»

Maman et mariée

À présent mère d’une fillette prénommée Léonie, née en avril 2017, Pascale Picard se dit comblée par son nouveau rôle.

«L’arrivée de ma fille a tout changé dans ma vie. J’apprends peu à peu à la connaître et j’éprouve pour elle un amour plus fort que tout. Pour l’instant, ce n’est pas dans les plans d’avoir un autre enfant.»

Par ailleurs, la chanteuse vit le parfait amour avec son conjoint, le musicien Marc Chartrain, qu’elle a épousé en juin dernier après huit ans de vie commune.

«Avant ça, nous étions fiancés depuis deux ou trois ans. Avec l’arrivée de notre fille, nous avons eu le désir de solidifier notre engagement. Nous n’avons toutefois pas fait de voyage de noces. Nous sommes en lune de miel tous les jours!»

À noter que Pascale Picard amorcera sa tournée le 14 février prochain au Lion d’Or, à Montréal.