L’identité de genre n’est pas reconnue par les conservateurs ontariens

Les militants du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario ont adopté samedi une résolution qui ne reconnaît pas la théorie de l'identité de genre.

Réunis en congrès à Toronto, les membres du parti du premier ministre Doug Ford ont approuvé la résolution qui stipulait que la théorie de l'identité de genre est «une idéologie libérale hautement controversée et non scientifique» et qu’en ce sens, «un gouvernement conservateur ontarien va supprimer son enseignement et sa promotion dans les programmes des écoles ontariennes».

Cette proposition a été déposée par l’ancienne candidate à la course au leadership, Tanya Granic Allen, qui avait dû être écartée pour avoir soutenu, dans une vidéo datant de 2014, que le mariage gai lui donnait envie de vomir.

Selon la théorie de l'identité de genre, la distinction traditionnelle entre homme et femme, de même que l’hétérosexualité, sont des constructions sociales et culturelles, alors que l’identité sexuelle est plutôt liée au genre auquel une personne a le sentiment d’appartenir.