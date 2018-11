L’innovation à l’honneur au gala Montréal inc.

L’effervescent milieu montréalais de l’entrepreneuriat était à l’honneur jeudi, à l’occasion de la soirée-bénéfice du Montréal inc.

La soirée Montréal inc. reconnaît chaque année le travail prometteur de jeunes entrepreneurs, au moyen de prix accompagnés de généreuses bourses. L’année 2018 n’a pas fait exception: plus de 700 000 $ en bourses, sans prise de participation, ont été offerts, ouvrant les portes du milieu des affaires montréalais à de jeunes entrepreneurs.

Le Prix Montréal inc. a été décerné cette année à Martin Landry, d’Intelligence Industrielle, tandis que le Prix de la mairesse a été remis à Samer Saab, d’Explorance. Plus de 400 invités ont participé à cette soirée.

Intelligence Industrielle, qui compte notamment Bombardier parmi ses clients, utilise l’intelligence artificielle afin d’améliorer la performance de machinerie et d’usines.

Alexis Aubin/Agence QMI L’effervescent milieu montréalais de l’entrepreneuriat était à l’honneur jeudi, à l’occasion de la soirée-bénéfice du Montréal inc.

Alexis Aubin/Agence QMI L’effervescent milieu montréalais de l’entrepreneuriat était à l’honneur jeudi, à l’occasion de la soirée-bénéfice du Montréal inc.

Alexis Aubin/Agence QMI L’effervescent milieu montréalais de l’entrepreneuriat était à l’honneur jeudi, à l’occasion de la soirée-bénéfice du Montréal inc.

Alexis Aubin/Agence QMI L’effervescent milieu montréalais de l’entrepreneuriat était à l’honneur jeudi, à l’occasion de la soirée-bénéfice du Montréal inc.

Alexis Aubin/Agence QMI L’effervescent milieu montréalais de l’entrepreneuriat était à l’honneur jeudi, à l’occasion de la soirée-bénéfice du Montréal inc.

Alexis Aubin/Agence QMI L’effervescent milieu montréalais de l’entrepreneuriat était à l’honneur jeudi, à l’occasion de la soirée-bénéfice du Montréal inc.

Alexis Aubin/Agence QMI L’effervescent milieu montréalais de l’entrepreneuriat était à l’honneur jeudi, à l’occasion de la soirée-bénéfice du Montréal inc.

Alexis Aubin/Agence QMI L’effervescent milieu montréalais de l’entrepreneuriat était à l’honneur jeudi, à l’occasion de la soirée-bénéfice du Montréal inc.

Alexis Aubin/Agence QMI L’effervescent milieu montréalais de l’entrepreneuriat était à l’honneur jeudi, à l’occasion de la soirée-bénéfice du Montréal inc.

Alexis Aubin/Agence QMI L’effervescent milieu montréalais de l’entrepreneuriat était à l’honneur jeudi, à l’occasion de la soirée-bénéfice du Montréal inc.

Alexis Aubin/Agence QMI L’effervescent milieu montréalais de l’entrepreneuriat était à l’honneur jeudi, à l’occasion de la soirée-bénéfice du Montréal inc.

Alexis Aubin/Agence QMI L’effervescent milieu montréalais de l’entrepreneuriat était à l’honneur jeudi, à l’occasion de la soirée-bénéfice du Montréal inc.

Alexis Aubin/Agence QMI L’effervescent milieu montréalais de l’entrepreneuriat était à l’honneur jeudi, à l’occasion de la soirée-bénéfice du Montréal inc.

Alexis Aubin/Agence QMI L’effervescent milieu montréalais de l’entrepreneuriat était à l’honneur jeudi, à l’occasion de la soirée-bénéfice du Montréal inc.





























Eugéria (représenté par Valérie Larochelle), Intelligence Industrielle (représenté par Martin Landry) et Stay22 (représenté par Andrew Lockhead) avaient été sélectionnés par le jury comme finalistes dans cette compétition.

«Montréal inc., c’est une communauté d’affaires engagée, une centaine de donateurs fidèles, plus de 450 coachs bénévoles impliqués, une permanence et un conseil d’administration actifs, qui contribuent de manière concrète à l’essor des jeunes entrepreneurs», a déclaré le président du conseil d’administration de la Fondation Montréal inc., l’ex-premier ministre Lucien Bouchard.

En entrevue au «Journal», celui-ci s’est dit particulièrement impressionné par la cuvée de cette année, et par la «solidarité» qui caractérise le milieu des affaires de la métropole.

Prix de la mairesse

M. Bouchard, accompagné de la mairesse de Montréal Valérie Plante, par voie de vidéo, car elle se trouvait à l’extérieur du pays, ont par ailleurs remis le Prix de la mairesse à Samer Saab, fondateur d’Explorance. Le Prix de la mairesse vise à souligner l’apport exceptionnel d’un bénévole de Montréal inc. et à reconnaître son implication soutenue depuis plusieurs années.

En octobre, Qantu cacao et chocolat avait pour sa part reçu le prix coup de cœur des invités, évaluateurs et coachs bénévoles de Montréal inc. ainsi que les partenaires de l’écosystème startup présents.

La présidence d’honneur de la soirée était assurée par un autre grand nom du milieu québécois des affaires, le PDG de la Maison Simons, Peter Simons.

«Quand j’avais 32 ans, j’ai rencontré (l’ex-maire de Montréal Pierre Bourque, à l’origine de la Fondation), j’avais songé à exporter Simons ailleurs qu’au Québec. Il m’a cru, il nous a soutenus. Je crois qu’il faut appuyer nos entreprises naissantes et être là pour elles», a dit M. Simons.