Ma vie en films: Patrick Demers et le choc John Cassavetes

Cet ancien participant de la «Course destination monde», aussi réalisateur d’«Origami» sorti en avril dernier, fait son cinéma!

Patrick, quel est votre premier souvenir d’une salle de cinéma?

Mes premiers souvenirs sont ceux d’un ciné-parc. J’étais adolescent, avec mes amis on prenait nos vélos et on traversait un quartier en construction, des champs, un viaduc par-dessus l’autoroute. On passait par un trou dans une clôture et on allait se placer sur le bord d’un poteau. Il y avait un mauvais haut-parleur en métal, on s’accotait l’oreille là-dessus et on regardait le début d’un film avant de rentrer chez nous. Après, j’allais au Ouimetoscope, sur Sainte-Catherine, voir des films d’Hitchcock et des films européens.

Votre premier film marquant?

«Paris, Texas» de Wim Wenders. J’avais 14 ans. J’essayais de comprendre pourquoi, dans le «TV Hebdo», certains films avaient des cotes excellentes – les cotes Médiafilm. C’étaient souvent les films que mes amis trouvaient «plates», des films de grands. «Paris, Texas» m’a touché. Les plans larges, la musique, le silence du personnage principal. Ça a éveillé ma compassion. J’ai vu à quel point – et c’est devenu pour moi l’une des plus grandes forces du cinéma – on peut éveiller la compassion du public pour un personnage qu’on jugerait dans la vie de tous les jours. C’est aussi en voyant «Un zoo la nuit» de Jean-Claude Lauzon que je me suis rendu compte que le cinéma québécois pouvait être autre chose que ce que j’en avais comme idée.

Votre premier «kick» au grand écran?

Audrey Hepburn parce que ça reste l’un des plus beaux visages du cinéma. Sa beauté est particulière, son charisme est singulier. C’est difficile de dire si je cherche quelque chose de particulier dans le physique des acteurs de mes films. Les yeux sont quelque chose de très important parce qu’on travaille avec l’image. J’ai aussi tendance à couper beaucoup de dialogues au montage, alors beaucoup de choses passent à travers les yeux.

Un film que vous connaissez par cœur?

«Blue Velvet» de David Lynch. Je l’ai vu une dizaine de fois. J’avais la trame sonore en vinyle et elle a bercé la fin de mon adolescence.

Y a-t-il un film dans lequel vous aimeriez vivre?

Les films que j’apprécie ne sont pas nécessairement des films où on se sent bien! J’aime les films qui me provoquent, qui me bousculent, qui me dérangent. Je suis très excité lorsque ça arrive et c’est rare. Je n’ai pas vraiment envie de vivre ça! Je préfère le film de ma propre vie.

Si tout était possible, quel(le) réalisateur(trice), mort(e) ou vivant(e), aimeriez-vous inviter au cinéma?

J’aimerais surtout prendre une bière après le cinéma avec John Cassavetes. Quand j’ai vu pour la première fois un film de John Cassavetes, dans le cadre de mes études en cinéma à l’Université, je suis tombé en bas de ma chaise. C’était le contraire de tout ce que je m’étais fait comme idée du cinéma. À ce moment-là, j’essayais de tout contrôler et lui faisait de l’improvisation! Ça a changé ma vie. Mon premier film, «Jaloux», a été conçu et tourné en improvisation.