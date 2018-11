«Mon cœur bat dans chacun de mes livres»

Sept ans après la parution du dernier tome de la série, Aurélie Laflamme nous revient avec «Voler de ses propres ailes». Un peu à la surprise de sa créatrice, India Desjardins, qui ne pensait pas la faire ressurgir aussi vite...

India, tu n’avais pas fermé la porte à Aurélie, mais tu ne t’attendais pas à ce qui s’est passé!

Vraiment pas! (rires) J’ai toujours eu l’idée du début et de la fin de la série. Pour moi, il y avait huit tomes, un cheminement précis. Je n’ai pas arrêté la série parce que j’étais tannée, mais c’était important pour moi de respecter mon objectif.

À l’époque où j’ai créé Aurélie, c’était plutôt les héros masculins dans les romans fantastiques qui marchaient.

Moi, j’ai créé une héroïne qui se bat dans la vie réelle. J’ai été vraiment surprise du succès.

Le dernier tome est paru en 2011 et, à ma grande surprise, j’ai toujours de nouvelles lectrices. Je trouve ça extraordinaire. Et puis, un jour, des filles d’environ 11 ans m’ont présenté des feuilles mobiles, plastifiées, intitulées «Aurélie Laflamme, pour un tome 9»!

J’ai encore cette pétition. Je leur ai expliqué ma démarche et que peut-être un jour j’aurais une idée pour Aurélie, mais que ce n’était pas d’actualité. Mais, en rentrant, j’ai eu un flash inattendu d’Aurélie, cinq ans après le bal de finissants...

Combien de temps a pris l’écriture de ce livre?

J’ai réfléchi pendant un an. Je voulais ramasser les idées, l’histoire. Je l’ai laissée vivre. Ça m’a pris deux ans pour la bâtir. J’ai adoré retrouver Aurélie. Mais mon but n’est pas de relancer la série.

Aurélie a terminé l’université et part en appartement...

Elle a 22 ans. Au secondaire, elle cherchait la place qu’elle souhaitait prendre. Là, elle a fini l’université, elle se demande ce qu’elle va faire de toute cette liberté...

Elle se demande ce que veut dire s’émanciper. Doit-elle couper les liens avec sa famille, ses amis? Jusqu’à ce qu’elle réalise qu’elle est plus forte entourée, avec tous ses liens.

C’est souvent le constat qu’on fait quand on vieillit, on a envie d’être une nouvelle personne, puis ça se replace.

Qu’as-tu ressenti en retrouvant ton héroïne?

Je me suis vraiment amusée! Ensuite, j’ai eu un deuil et je me suis demandé pourquoi je m’infligeais ça! (rires)

Je pourrais écrire toute ma vie sur elle et je serais heureuse. Mais ce n’est pas ce que je veux pour elle.

J’ai besoin de travailler sur d’autres choses, de me mettre en danger, c’est nécessaire pour ma créativité. Mon coeur bat dans chacun de mes livres.