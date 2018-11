Philippe Laprise et Benoît Brière: le plaisir du doublage

Philippe Laprise et Benoît Brière ont retrouvé avec un bonheur non dissimulé le chemin des studios pour le retour de Ralph La Casse. Avec entrain, l'humoriste et le comédien lèvent le voile sur les coulisses du doublage de ce nouveau film d’animation des studios Disney.

En 2012, pour «Les mondes de Ralph», Philippe Laprise avait été choisi par Disney après que son nom a été mentionné par tous les participants de groupes de discussion organisés par les studios à travers la province. L’humoriste s’était donc retrouvé propulsé dans un univers professionnel qu’il ne connaissait pas! Six ans plus tard, il a effectué le doublage de Ralph La Casse avec beaucoup plus de sérénité.

«Le doublage du premier m’avait pris, je crois, 42 heures. Là, ça m’a pris 28 ou 30 heures. [...] J’étais plus en confiance parce que je connaissais le médium et la voix était déjà décidée», dit-il lors d’une interview avec l’Agence QMI.

Dans «Ralph brise l’Internet», Ralph et sa grande amie Vanellope vont découvrir l’univers des sites en ligne en cherchant un volant afin de réparer le jeu «Sugar Rush».

Le confort de la familiarité

«Je n’ai pas mis de temps à me remettre dedans. Au début, c’est sûr que c’est plus difficile de retrouver la voix, ça fait six ans depuis le premier. Mais après, j’ai pratiqué avec Sébastien Reding [NDLR: le directeur de plateau] à parler et à dire des niaiseries et, à un moment donné, on a retrouvé cette voix un peu française pour pouvoir parler un français international.»

«Oui [c’est difficile parce que c’est un contrôle constant], mais, en même temps, c’est drôle comment ça se fait bien! Parfois, je ne lisais même pas la bande [NDLR: les doubleurs regardent les images animées de leur personnage sous lesquelles les dialogues à dire sont inscrits], je la disais sur le même ton qu’en anglais et ça fonctionnait. Je dois dire que ça a été assez le fun à faire, même si après six heures dans le noir devant un écran, je commençais à avoir mal à la tête», explique Philippe Laprise.

Ce n’est pas un hasard si les studios ont choisi l’humoriste qui a joui d’une liberté non négligeable pendant le doublage et qui a ainsi pu mettre ses compétences au profit des dialogues de «Ralph brise l’Internet».

«Parfois, j’ai trouvé que certaines traductions, que certains gags ne fittaient pas. Et j’ai eu la chance de pouvoir proposer des affaires qui ont été gardées. Notamment, il y avait un gag avec JeSaisTout [NDLR: doublé par Benoît Brière] et j’ai changé glou glou pour gougounes et ils l’ont trouvé drôle.»

Direction franco

Il y a six ans, Benoît Brière doublait Sa Sucrerie, l’un des méchants auquel se frottaient Ralph et Vanellope. Son travail avait alors été conservé pour l’ensemble de la francophonie. Aujourd’hui, l’acteur, grand habitué et amateur des doublages, offre une voix au drôle de bonhomme JeSaisTout, le moteur de recherche que consultent les deux amis lorsqu’ils se rendent dans l’Internet.

«C’est une chose que j’adore faire, lance-t-il dès le début de l’entrevue. Je dois être dans les bonnes grâces de Disney France qui contrôle la totalité du projet en francophonie, parce qu’ils m’ont redemandé. Je n’ai pas eu à passer d’audition.»

«D’entrée de jeu, ils m’ont dit que je ferais le doublage de JeSaisTout pour l’ensemble de la francophonie et je savais qu’il y aurait des ajustements et d’autres boucles [NDLR: des répliques] à faire. Ça me ravit au plus haut point. D’abord parce que c’est une expérience agréable et ensuite, parce que j’appelle mes amis pour leur dire d’aller voir le film parce qu’ils vont m’y entendre.»

L’intérêt que Benoît Brière porte au doublage ne date pas d’hier. Il est au générique des versions québécoises d’«Hercule» (1998), «Robots» (2005), «Les rois du surf» (2007), «Rio» (2011), «Les mondes de Ralph» (2012) ainsi que «Le bébé boss»!

«C’est un processus de travail [qui me plaît]. C’est un peu la folie, la belle et douce folie qu’il y a quand on travaille particulièrement sur des dessins animés. Ça nous permet d’être un peu plus grand que nature, d’aller pêcher du côté des voix qu’on s’amuse à faire quand on aime bien taquiner nos enfants.»

«Évidemment, ça reste profondément humain dans le sens où ce n’est pas de la farce. L’idée est de rester vrai dans ce qu’on fait, c’est de profiter d’une facilité que je pense avoir d’adapter ma voix à ce que les dessinateurs ont eu comme imagination.»

«L’atmosphère est très détendue dans un studio de doublage. On y va phrase par phrase, boucle par boucle, scène par scène. Si la phrase ne nous plaît pas, on la réenregistre», explique-t-il.

«Amie» pendant quatre heures!

Lors d’une scène de «Ralph brise l’Internet», le héros se multiplie et prononce le mot «amie» un nombre impressionnant de fois en regardant Vaneloppe. Alors qu’on imagine que le terme est tout simplement repris d’une fois à l’autre, Philippe Laprise s’empresse de nous détromper.

«Je pense que j’ai fait 1200 fois «amie», «amie», «amie» sur un ton différent. J’ai fait ça un après-midi pendant quatre heures! On pense que je le dis une fois et qu’après, c’est recopié, mais ce sont des bandes différentes avec des mots différents et des effets différents. J’en ai perdu la voix ce vendredi-là. Ce soir-là, j’ai fait un spectacle et j’ai eu de la misère à le finir.»

Quand les filles de Benoît Brière découvrent la vérité sur leur père!

Père de deux adolescentes, le comédien Benoît Brière leur a caché tant qu’il a pu qu’il était la voix de différents personnages de films d’animation.

«Quand j’ai commencé à faire du doublage, je n’ai pas dit à mes enfants que c’était moi. C’est un peu comme le père Noël, je ne voulais pas briser la magie. Pour elles, ce qui était formidable, c’est que la voix appartenait vraiment au personnage qu’elles regardaient. Elles étaient loin de s’imaginer le processus, de réaliser qu’il y avait quelqu’un derrière un micro qui faisait la voix du dessin.»

«À un moment donné, après plusieurs projets, je me souviens qu’elles commençaient à être un peu plus vieilles. Nous étions à la première, elles étaient assises à côté de moi. Il a dû y avoir une expression ou un ton de voix particulier quand je m’amuse à jouer avec elles qu’elles ont reconnu dans le film. Je me souviens que ma fille s’est retournée, presque en état de choc, en plein milieu du film. Elle ne me lâchait pas des yeux et je n’osais pas la regarder. J’ai été obligé d’avouer que c’était moi. Je n’étais pas sûr si sa réaction était de l’ordre du ¨Wow!¨ ou si c’était une grande déception!»

«Ralph brise l’Internet» arrive dans les salles obscures de la province dès le 21 novembre.