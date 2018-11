Postes Canada: le syndicat rejette les dernières offres

Les dernières offres de la direction de Postes Canada ne sont pas suffisantes et «ne peuvent pas être considérées comme une base de règlement», estime le syndicat qui entend maintenir la pression.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a rejeté les plus récentes propositions que la partie patronale a déposées mercredi dans l’espoir de régler un conflit qui s’éternise.

«Nous devons continuer d’exercer des pressions jusqu’à ce qu’elle n’ait d’autre choix que de répondre à nos préoccupations, c'est-à-dire jusqu’à ce que nous puissions retourner au travail en toute sécurité et dans des conditions justes et équitables», a indiqué Mike Palecek, président national du STTP, dans un message à ses membres, vendredi soir.

«Avec un employeur comme le nôtre, il faut plus de temps pour que la grève donne des résultats», a-t-il ajouté.

M. Palecek a d’ailleurs laissé entendre à Global News que la proposition patronale ne sera pas soumise au vote des membres dans sa forme actuelle.

Dans cette offre valable jusqu’à samedi, à 23 h 59, Postes Canada propose des augmentations de salaire de 2 % par année, une prime à la signature allant jusqu’à 1000 $» à ses employés, de nouvelles dispositions en matière de sécurité d'emploi et la création d'un fonds de 10 millions $ pour financer des initiatives conjointes.

Depuis le 22 octobre, le syndicat a entrepris des grèves tournantes qui, selon la direction, ont interrompu les opérations dans plus de 200 collectivités au Canada.

Loi spéciale?

Le STTP et Postes Canada ne parviennent pas à s'entendre sur plusieurs enjeux, incluant notamment la charge de travail générée par l'augmentation du nombre de colis à livrer et l'équité salariale entre les facteurs urbains et ruraux.

Évoquant la période chargée des Fêtes, le premier ministre Justin Trudeau a récemment laissé entendre que son gouvernement va «examiner toutes les options» si les partis ne parviennent pas à s'entendre rapidement.

Ottawa pourrait faire adopter une loi spéciale qui forcerait un retour au travail et imposerait des conditions de travail aux syndiqués.