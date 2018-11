Un livre pour passer au travers d'un deuil

Près de trois ans après le décès tragique de Patrick Breton, sa famille tente de donner un sens aux tristes événements qui lui ont coûté la vie. Le jeune homme de 19 ans est mort le 6 janvier 2016 quand il a été écrasé sous une machine de boxe dans un bar de l’arrondissement de Charlesbourg, à Québec.

C'est toute la vie de la famille qui a alors basculé. La sœur de Patrick, Marie-Christine Breton, 21 ans, a trouvé du réconfort dans l'écriture. Près de trois ans après le drame, elle a couché son deuil sur papier, un livre de 200 pages qui contient des récits de voyage, des rencontres... et de la peine.

«Moi, c’était ma manière de vivre ce deuil. Le décès de Patrick a un peu teinté chaque destination, chaque choix que j’ai fait», a expliqué Marie-Christine, samedi, à la caméra de TVA Nouvelles.

Extrait du livre: «Je réalisais de plus en plus l’ampleur de l’année qui venait de s’éclipser devant moi. Depuis le décès de mon frère, je n’avais passé plus de deux semaines consécutives à la maison...»

Pour la fondatrice et directrice générale de l’organisme Deuil-Jeunesse, Josée Masson, la démarche de Marie-Christine est une preuve de maturité.

«On est dans une société où on ne veut pas la mort. On ne veut pas vieillir, on ne veut pas en parler. Ça crée beaucoup de malaises ce sujet-là. Que des jeunes le fassent, ce que ça va emmener c’est que ceux qui ont la pensée magique que ça ne peut pas arriver vont réaliser que la vie est plus fragile qu’on pense.»

La mère de Patrick, Nathalie Dumas, en rajoute. «Un soir tu te couches, ton fils t’envoie un texto. Le lendemain, c’est la police qui rentre chez vous. Alors il faut vivre le moment présent et célébrer la vie. Moi, c’est comme ça que je vois ça.»

Sensibilisés par ce drame, des propriétaires de bars ont retiré leur appareil de boxe.

«Dans le rapport du coroner, il n’y avait aucune recommandation. Bon, c’était suggéré qu’il fallait attacher les machines. On sait toutefois qu’il y a des recommandations qui ne sont pas suivies. Il y a des propriétaires de bars qui ont décidé de le faire, je pense que c’est responsable», a dit Nathalie Dumas.

Le lancement officiel du livre, dont le titre est «Si j'étais écrivaine», aura lieu le 11 décembre prochain. La famille Breton a décidé de verser une partie des recettes de cet ouvrage à l’organisme Deuil-Jeunesse, qui leur est venu en aide lors de moments plus difficiles.