Accusée de se faire passer pour une Noire, une influenceuse se défend

Une jeune mannequin suédoise et influenceuse a été obligée de s'expliquer sur les réseaux sociaux après avoir été accusée de se faire passer pour une Noire.

Emma Hallberg, 19 ans, est suivie par plus de 200 000 personnes sur Instagram. Cette semaine, de nombreux internautes ont affirmé qu'elle faisait croire qu'elle était Noire pour attirer plus d'abonnés, rapporte le Daily Mail.

Il semblerait que la jeune femme, qui a la peau hâlée, des lèvres pulpeuses et de longs cheveux noirs frisés, utiliserait de l'autobronzant et du maquillage plus teinté pour avoir la peau plus foncée.

Plusieurs internautes ont affirmé qu'il s'agissait d'appropriation culturelle et comparé ces pratiques au «black face», ajoute le quotidien britannique.

Devant cette controverse, la jeune femme a partagé un échange qu'elle venait d'avoir avec une de ses abonnées qui lui a demandé si c'était vrai qu'elle était Blanche.

«Oui, je suis Blanche et je n'ai jamais prétendu autre chose. Je ne me présente pas comme une personne de couleur. Je n'ai jamais essayé d'avoir l'air noire. Je suis née avec des cheveux frisés et ma peau bronze facilement», a-t-elle écrit.

Mais cette explication n'a pas semblé apaiser les critiques qui croient fermement que la jeune femme fait tout pour avoir l'air noire ou métissée.