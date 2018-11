Collision mortelle entre deux motoneiges

Un homme de 41 ans de Chicoutimi a perdu la vie à la suite d’un accident de motoneige survenu hier après-midi, sur les Monts-Valin, au Saguenay. Un autre motoneigiste a été grièvement blessé.

Les deux motoneigistes ont effectué une collision frontale vers 13 h 30 sur le sentier fédéré 93 à environ un kilomètre du Relais La Chapelle.

Cette piste n’est pas encore surfacée en raison du manque de neige. L’impact a été d’une extrême violence. «Ce n’était pas beau à voir», a fait savoir le président du Club Caribou-Conscrits, Joachim Simard.

Ce dernier s’est entretenu avec la première personne qui a porté secours aux victimes. Il précise que la tragédie s’est produite dans une courbe située dans une côte. La visibilité semblait bonne, selon lui.

La victime, François Aubin, circulait seule en direction nord alors que l’autre individu impliqué, qui a été blessé sérieusement, était à la tête d’un peloton d’une dizaine de motoneigistes.

Les deux occupants ont été éjectés de leurs engins. «L’alcool n’est pas en cause. Les équipements et la machinerie semblent conformes. Quant à la vitesse, nous verrons si les informations que nous possédons pourront ou non le démontrer», précise Ann Mathieu, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Des passants ont tenté de réanimer l’un des conducteurs, mais son décès a été constaté au centre hospitalier.

Quant au second, il s’est cassé les deux bras, la mâchoire et il a une fracture ouverte à la jambe gauche.

Sentiers fermés

Les sentiers de motoneige ne sont toujours pas ouverts sur les Monts-Valin, mais les adeptes de ce sport hivernal ont envahi les sentiers au cours de la fin de semaine. Selon une analyse satellite faite par Jimmy Desbiens de Météo Chicoutimi, de 50 à 60 centimètres de neige recouvrent actuellement ce secteur.

«Ces gens-là, ce sont des maniaques de motoneige et ils s’aventurent avant l’ouverture officielle. Ils doivent être très prudents et faire attention à leur vitesse», précise Joachim Simard. Ce dernier ajoute que son club devrait commencer à entretenir les sentiers au début du mois de décembre.