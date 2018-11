Des inspections très différentes d’un garage à un autre

Des éléments de sécurité oubliés aux mauvais diagnostics, les inspections de voiture diffèrent grandement d’un garage à l’autre, révèle une expérience menée par «Le Journal».

«Le Journal» s’est rendu dans cinq garages différents, deux indépendants, deux affiliés à une grande chaîne et un concessionnaire, dans la région de Montréal, en y demandant une inspection générale d’un véhicule.

La voiture avait préalablement été inspectée pendant près de deux heures par Denis Noël, technicien en recherche automobile, et son collègue Martin Laplante, technicien en vérification auto chez CAA-Québec. Une série de problèmes nécessitant une intervention ont été relevés sur le véhicule.

Sécurité

Trois garages sur cinq n’ont pas noté que l’embout de biellette extérieure gauche bougeait anormalement et devait donc être remplacé. Un élément pourtant crucial pour la sécurité des occupants du véhicule, selon CAA-Québec.

Un seul garage a aussi noté que le feu de freinage arrière droit ne fonctionnait plus.

Il s’agit pourtant d’éléments de sécurité qui devraient toujours être évalués lors d’une inspection, selon M. Noël.

« Il peut y avoir des nuances et des erreurs qui se glissent. J’ai par contre plus de difficulté à pardonner lorsque l’inspection ne permet pas d’identifier les éléments de sécurité [défectueux]. Deux garages se sont donc démarqués pour avoir vu ces éléments de sécurité, mais aucun n’a obtenu une note parfaite », résume M. Noël.

Un des ateliers de mécanique a aussi été catégorique en mentionnant qu’un changement de freins était nécessaire alors que CAA-Québec et les quatre autres garagistes n’ont recommandé qu’un nettoyage.

« Dans les freins, il y a toujours des nuances. Il y a des garages qui vont suggérer de changer les plaquettes si les freins sont rouillés et qu’il y a un gros nettoyage à faire, parce qu’il faut déjà tout démonter de toute façon. Même si dans ce cas-ci les freins étaient encore bons, il y en a qui préféreront garantir le travail », explique M. Noël.

Courte inspection

Le spécialiste pense qu’une bonne inspection ne peut se faire en moins d’une heure voire une heure et demie. Pour lui, c’est donc inacceptable qu’un des commerces visités n’ait pris qu’une quinzaine de minutes pour faire le tour du véhicule.

« On l’a dit à nos garages recommandés. Si vous êtes pour charger une demi-heure pour faire une inspection, faites-en pas. Quand on fait une inspection, il faut prendre le temps de la faire », estime M. Noël.

Le spécialiste croit aussi que les mécaniciens devraient faire un essai routier pour identifier s’il y a des bruits anormaux ou d’autres problèmes qu’il est impossible de remarquer en ne déplaçant le véhicule que du stationnement au garage.

Rapports incomplets

La majorité des rapports des garages n’étaient pas non plus assez complets pour que le client puisse savoir exactement quels éléments ont été inspectés. Les diagnostics manquaient aussi de précision, selon M. Noël.

« Ce n’est pas tout de cocher des cases, encore faut-il mettre des précisions. Pour moi, c’est comme un examen de la vue. Il faut que tu puisses avoir ta prescription et acheter tes lunettes partout où tu veux après. Le rapport devrait être fait pour le client et non pour le garage. Tu as payé pour un examen, tu t’attends à avoir un rapport clair », soutient M. Noël.

L’expert pense également que les gens auraient avantage à trouver un garage de confiance et à s’y rendre régulièrement pour leur entretien. Plus le garagiste voit la voiture souvent, plus il la connaît et verra plus facilement les problèmes s’ils se présentent, insiste-t-il.

Aucune norme dans l’industrie

La disparité entre les évaluations menées par les garages sur le véhicule peut s’expliquer en partie par le fait qu’il n’existe aucune norme dans l’industrie pour les inspections, selon CAA-Québec.

« Il y a clairement de sérieuses questions à se poser. C’est quand même un peu inquiétant. On se demande si lorsqu’on va au garage on nous dit exactement les bonnes choses », insiste Annie Gauthier, porte-parole de CAA-Québec.

Présentement, il n’y a pas de normes dans l’industrie pour les évaluations menées dans les garages. Seules les inspections de sécurité de la Société de l’assurance automobile du Québec sont standardisées, lors du changement d’un véhicule de province, lorsque la voiture n’a pas été immatriculée depuis plus d’un an ou qu’elle a été mise au rancart.

Compétence

Mais l’organisme ne croit pas qu’il faut remettre en question les compétences des mécaniciens. Il pense cependant que toute l’industrie pourrait être gagnante si des normes étaient mises en place pour les inspections.

« Il y en a de la compétence dans l’industrie, mais il faut qu’elle soit bien utilisée. Pour bien la valoriser, il faudrait peut-être mettre des normes, des règles, des formulaires, un cadre officiel pour les inspections de sécurité sur les véhicules », dit Mme Gauthier.

Cette façon de faire permettrait aussi de rassurer le consommateur, qui peut être méfiant.

« On aurait avantage à avoir une standardisation [ne serait-ce] que pour sécuriser le consommateur. En fin de compte, tous les consommateurs ont le droit d’avoir quelque chose de clair, et on devrait pouvoir s’en remettre avec confiance au mécanicien », conclut-elle.

Méthodologie

«Le Journal» a demandé à CAA-Québec de faire l’inspection complète d’une voiture, une Hyundai Elantra 2013 qui avait environ 100 000 kilomètres au compteur.

L’organisme a fait un rapport complet des problèmes sur le véhicule et a fait des recommandations pour les régler.

«Le Journal» a ensuite fait inspecter l’automobile dans cinq garages choisis au hasard.

À chacun des endroits, la journaliste s’est présentée avec la même voiture, en mentionnant le même scénario aux garagistes lors de la prise de rendez-vous.

« J’aimerais faire une inspection générale de ma voiture, parce qu’elle est rendue à 100 000 km, alors j’aimerais savoir si elle va me coûter cher dans les prochaines années, si je la garde ou non », leur a-t-on dit.

CAA-Québec a ensuite analysé les cinq rapports d’inspection produits par les garages et les a comparés avec sa propre évaluation pour déterminer la qualité de ceux-ci.