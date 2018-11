La magie de Noël ne s’invente pas!

Noël s’est amené dans le grand Montréal, cette fin de semaine. Des milliers de familles ont écarquillé les yeux devant les prouesses des personnages, venus du Nord, pour se donner en spectacle dans les rues de Montréal, samedi, et celles du Quartier DIX30, dimanche.

Pour nous faire croire qu’on y est vraiment, tout des défilés a savamment été pensé et exécuté, plusieurs mois à l’avance: les chorégraphies des danseurs, la confection des costumes chatoyants et les guirlandes suspendues aux chars allégoriques.

C’est Catherine Juneau et son équipe qui conceptualisent le défilé du Quartier DIX30, un travail qui demande un esprit vif, créatif, un doigté fin, un sens aiguisé de débrouillardise et d’organisation.

L’idée

Avant de vibrer dans les rues de la ville, les personnages doivent d’abord prendre vie dans la tête de la conceptrice. Pour s’inspirer, année après année, elle va puiser ses idées dans les contes et légendes, dans les productions cinématographiques ou dans les pièces de théâtre.

«Ça demande un bon travail de réflexion en amont pour identifier les tableaux qu’on souhaite recréer, raconte Catherine Juneau. On va mêler l’univers traditionnel du père Noël à celui des contes nordiques, dans lesquels on retrouve toutes sortes de personnages colorés, comme ceux du film «The Grinch».»

Si le défilé de Brossard ne requiert qu’une centaine d’intervenants, celui de Montréal monopolise près de 2000 personnes.

«Comme on est plus petit, on mise sur des performances artistiques, tels que celles des comédiens professionnels, des musiciens et des artistes de cirques», précise Mme Juneau.

«On a des personnages sur échasses ou des canons à confettis, qui vont donner de la hauteur, un train mécanique, une carriole tirée par des chevaux dans lesquels on retrouve des cadeaux.»

Les costumes

Ceux qui réussissent à ficeler la magie entre les chorégraphies et les personnages, ce sont les stylistes, ainsi que les couturiers et les costumiers.

«Parfois, on achète des costumes; d’autres fois, on les revampe, avec des rubans, des fioritures, explique-t-elle. On va façonner un collet avec des tissus de fourrure recyclés ou coller une manche avec des paillettes.»

À cela s’ajoute l’achat de gants et de chapeaux pour tenir bien au chaud la fée des étoiles et les reines. Le coup de baguette manquant, ce sont les maquillages. L’équipe chevronnée de huit personnes devra, le matin du défilé, recréer 120 personnages magiques. Il faudra prévoir jusqu’à 25 minutes par maquillage.

«Cet aspect est important pour créer la féérie. On veut que les enfants ne voient un personnage, pas un humain», conclut-elle.

C’est comme si Mère Nature avait tout entendu, cette fin de semaine. Elle a entendu les clochettes accrochées au cou des reines, le rire grave du père Noël bedonnant et les cris des enfants surexcités. Elle a saupoudré la ville de ses cristaux blancs. Le seul élément – ou presque – qu’on ne peut pas inventer lors des traditionnels défilés du père Noël.