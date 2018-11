Le père Noël débarque dans la capitale!

La magie de Noël a opéré à Québec, samedi, alors que le père Noël a fait une arrivée remarquée dans les centres commerciaux de la capitale, devant un public de centaines de personnes, petits et grands.

Aux Galeries de la Capitale, certaines familles se sont présentées dès 7 h 30, alors que le mythique personnage n’était attendu qu’à 10 h. Bon an, mal an, entre 12 000 et 15 000 personnes passent voir le père Noël dans le centre commercial de Lebourgneuf.

Le petit Liam, qui fêtera justement son troisième anniversaire le 25 décembre, a eu l’honneur de rencontrer le père Noël le premier avec son frère Xavier, 6 ans. La maman, Mélanie Gagnon, confirme que les enfants ont toujours «très hâte» de vivre ce moment.

Par un incroyable don d’ubiquité, le joufflu personnage s’est également rendu à Laurier Québec, accompagné des personnages de Disney Cendrillon, Aladin, Blanche Neige et Peter Pan.

Même l’entraîneur-chef et directeur général des Remparts, Patrick Roy, y était pour inaugurer une patinoire qui a été installée pour le temps des Fêtes, près du traditionnel marché de Noël, dans l’ancien magasin Sears.

Le père Noël restera dans les deux centres commerciaux jusqu’au 24 décembre, et il est possible de le visiter tous les jours.