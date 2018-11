Pierre-Yves Lord s’ouvre sur une période sombre de son adolescence

L’animateur Pierre-Yves Lord s’est ouvert sur une période plus sombre de son adolescence, alors que ses parents ont pris la décision de le placer dans une famille d’accueil.

L’animateur s’est livré à l’émission «La vraie nature», avec Jean-Philippe Dion. Il a expliqué avoir ressenti très tôt le désir de quitter la maison, dès l’âge de 13 ans.

«Je me suis à saboter les relations familiales, a-t-il confié. Je me suis refermé sur moi-même. J’étais très réactif. Je voyais de la menace partout. C’est sûr qu’à un moment donné, ça te scrappe un climat et que ça bousille l’ambiance de famille.»

Néanmoins, avec le recul, Pierre-Yves Lord estime que ça a été une expérience formatrice.

«Je me suis retrouvé avec des vrais bums. J’ai compris assez tôt dans ma vie qu’il y avait des portes ou des chemins que je ne voulais pas prendre», a-t-il affirmé.

Adoption

Pierre-Yves Lord a eu la chance de lire la correspondance que sa mère Monique avait eue avec la sœur de l’orphelinat où il se trouvait, en Haïti.

«J’avais l’impression que j’avais déjà des parents qui m’aimaient avant de m’avoir rencontré», a dit celui qui se prénommait Bony à sa naissance.

Il a acheté la maison familiale, où il a grandi à Québec, et y vit aujourd’hui.