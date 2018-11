Un chauffeur d’autobus a tout fait pour sauver 22 enfants des feux de forêt

Un chauffeur d’autobus a redoublé de courage et de créativité pour conduire 22 enfants et trois professeures en lieu sûr, alors que les incendies de forêt faisaient rage à Paradise, en Californie.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

«Il y avait 22 enfants et ma première pensée a été de les faire monter et de les sortir de là parce que le ciel devenait vraiment menaçant», a raconté une professeure en entrevue à la chaîne d’information américaine CNN.

Sur la route, l'incendie était intense des deux côtés et Kevin McKay s’est demandé à un certain point s'il n'était pas mieux de s’arrêter et de descendre de l’autobus plutôt que de patienter dans le trafic. La fumée a alors commencé à s’infiltrer dans le véhicule et une professeure a averti le chauffeur que des enfants s’endormaient.

Sans attendre, McKay a retiré son chandail pour le déchirer en morceaux. Il a ainsi créé des masques de fortune pour les enfants pour les protéger.

L’autobus était coincé au milieu du trafic et la situation s’envenimait.

«À un certain moment, j’ai pensé que nous ne nous en sortirons pas», a avoué Abbie Davis, l’une des professeures.

L’autobus et ses passagers ont finalement tenu bon. Même si les maisons des passagers ont été détruites, ils ont pu s’en sortir indemnes.