Catherine Brunet se moque de trois youtubeurs québécois

C’est bien connu, Catherine Brunet n’est pas une grande fan des «influenceurs» qui utilisent les réseaux sociaux et leurs abonnés pour gagner leur vie.

L’actrice ne semble pas avoir apprécié que lors d’un jeu de devinettes, les youtubeurs québécois Marina Bastarache, PO Beaudoin et PL Cloutier aient émis certains commentaires à propos de l’actrice.

C’est dans leur vidéo Heads Up Challenge à Paris que le nom de Catherine Brunet apparaît dans le jeu. PO Beaudoin devine assez rapidement le nom de la personne qu’il a dans le front et émet certains commentaires, notamment «qu’elle le gosse».

Les trois sont toutefois restés bien polis et ont souligné qu’ils l’appréciaient, bien qu’ils aient l’impression que le sentiment n’était pas partagé par la comédienne.

On le sait, Catherine Brunet «imite» souvent les influenceurs, sans les nommer, dans ses stories Instagram. Cette fois, elle a été un peu plus précise en mentionnant PL, PO et Marina. Sous le couvert de son personnage «d’influenceuse», elle s’est dite «honorée» d’avoir été mentionnée par les trois youtubeurs québécois.

«PO Beaudoin dit que je le gosse, mais j’étais tellement contente qu’il parle de moi, genre comme je le comprends en même temps, c’est vrai que je suis comme un peu gossante.»

«Marina, elle pense que je ne l’aime pas, mais what comme girl on ne se connaît pas.»

«Pier-Luc Cloutier a fait une analogie fucking intelligente comme genre. Y’a dit comme vu que j’étais une enfant actrice dans le fond c’est pour ça que je ressentais le besoin d’exprimer mon opinion. C’est comme s’il me connaissait.»