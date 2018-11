Dans un jardin ferme boutique

C’est la fin pour Dans un jardin, a appris le Journal. La chaîne québécoise de produits pour le corps et le bain a annoncé lundi à ses employés qu’elle mettra la clef sous la porte d’ici au 31 janvier 2019, en plus de chercher à s’entendre avec ses créanciers.

À quelques semaines de Noël, nouvelle brutale pour les employés d’une trentaine de magasins Dans un jardin et son entreprise soeur Art de vivre fabrication (ADV). Au bord du gouffre, l’entreprise va cesser ses opérations.

«Malgré plusieurs initiatives mises en place au fil des ans dans le but d’optimiser les activités et d’améliorer leur rentabilité, Dans un jardin et ADV n’ont jamais réussi à générer suffisamment de liquidités pour supporter leurs structures de coûts. Les actionnaires en sont venus à la conclusion que la seule option possible était de cesser les opération et de procéder à la liquidation », affirme la direction de l’entreprise dans une note envoyée à tous les employés de la société dont le Journal a obtenu copie.

La direction explique la chute de l’entreprise par «la diminution significative des ventes au cours des dernières années», et une structure de coûts «devenue trop importantes» pour les ventes générées.

Dans un jardin a l’intention de faire une proposition à ses créanciers et s’apprête à tout liquider.

Dans les magasins, c’était la consternation, hier. De nombreuses employées n’ont pas caché leur choc face à cette décision qui constitue une «surprise», selon elles.

«On a reçu un avis nous disant qu’on aurait plus d’emploi le 31 janvier au plus tard. On ne sait pas exactement quand on va fermer. C’est difficile », a indiqué une employée sous le choc.

Comme plusieurs autres, elle n’a pas voulu s’identifier, ayant reçu l’indication de ne pas répondre aux questions des médias.

La porte-parole de l’entreprise, Joëlle Meloche, n’a pas retourné les appels du Journal, lundi.

L'entreprise est dirigée par Éric Arminjob depuis près de 5 ans. Elle se trouvait alors déjà en déclin, ayant du mal à faire concurrence à des marques plus connues venues de l’étranger, ainsi qu’à la vente en ligne . Depuis l’arrivée de M. Arminjob, Dans un jardin avait joué le tout pour le tout en lançant de nouveaux produits, en en remaniant d'autres et en mettant à jour son identité visuelle. En vain.