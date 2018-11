Des clients sans nouvelles de leur entrepreneur en déneigement

Alors que le sud-ouest du Québec a déjà reçu plusieurs centimètres de neige au cours des derniers jours, des citoyens de la Rive-Sud sont sans nouvelles de l’entrepreneur en déneigement avec lequel ils avaient décidé de faire affaire pour la saison.

Plus d’une dizaine de personnes ont signé un contrat avec Déneigement Polaire après avoir reçu un dépliant et avoir fait certaines vérifications qui les ont convaincues d’accorder leur confiance à l’entreprise.

«Les prix étaient abordables, ils avaient un site Internet, une page Facebook... On les a aussi trouvés sur Canpages. Tout semblait bien, il y avait de bons commentaires», a raconté l’un des clients sans nouvelles.

«J’ai signé le contrat, je l’ai envoyé par courriel et on nous a dit qu’on viendrait installer les balises entre le 10 et le 13 novembre. Le 14 novembre, il n’y avait rien. J’ai rappelé, j’ai laissé un message et on n’a pas eu de retour d’appel. Le 15, j’ai rappelé et la boîte vocale était pleine», poursuit-il.

Parmi les clients de Déneigement Polaire, plusieurs ont fait un premier versement alors que d’autres ont déjà payé en totalité le montant au contrat.

L’entreprise est bel et bien enregistrée au Registre des entreprises du Québec et l’adresse officielle est à Longueuil. Il semble que le propriétaire de Déneigement Polaire n’habite cependant plus à cet endroit.

À ce jour, une vingtaine de plaintes ont été formulées contre Déneigement Polaire à l’Office de la protection du consommateur.