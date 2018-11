Grand engouement pour «Le Petit Noël de Québec Issime»

Non seulement la tradition du spectacle «Décembre» se poursuivra en 2018 pour une 16e année consécutive au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, du 13 au 30 décembre prochains, mais son pendant pour enfants, «Le Petit Noël de Québec Issime», sera également à nouveau au programme et affiche déjà une supplémentaire.

Aux représentations déjà prévues du 16 et du 23 décembre s’ajoute un troisième rendez-vous, le 22 décembre, à 11 h.

«Le Petit Noël de Québec Issime» s’adresse aux bouts de chou de 2 à 6 ans et permet aux familles de chanter et danser sur leurs chansons de Noël préférées, tout en s’amusant avec des lutins espiègles.

La production interactive d’une durée de 55 minutes, créée en 2009, met en vedette, en plus de Delphine et Justin Morissette, les enfants de Véronique Cloutier et Louis Morissette, Natalie Byrns, Serge Groulx, Norah Lapointe, Serges Turbide, Simone Paradis, Colette Lemay, Alfrëde Lizotte-Ratthé et les musiciens Étienne Ratthé et Nadine Turbide.

Évidemment, le père Noël, la mère Noël et la fée des étoiles seront également de la fête.

Les billets pour «Décembre» et «Le Petit Noël de Québec Issime» sont en vente. On s’informe sur le site web de la Place des Arts (www.placedesarts.com).