Grève tournante: Postes Canada suggère une trêve pour les Fêtes

Face aux retards qui s’accumulent en raison d’une grève tournante de ses employés, la direction de Postes Canada a demandé lundi aux syndiqués de mettre de côté leur moyen de pression jusqu’au 31 janvier.

Elle soutient qu’il s’agit de la «dernière chance» pour traiter le courrier accumulé «avant que l'avalanche de colis des Fêtes ne frappe ses établissements».

En retour, la société d’État fédérale s’engage à verser jusqu’à 1000 $ aux employés représentés par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) à la fin janvier si aucun arrêt de travail n’a lieu, ainsi que le rétablissement de deux conventions collectives durant cette période de négociation.

Si aucune entente n’est conclue d’ici le 31 janvier, Postes Canada veut que le médiateur soumette ses recommandations pour en venir à un accord, qui déboucherait sur un arbitrage exécutoire même si l’une des parties est en désaccord.

«En raison des grèves tournantes, des accumulations qui en résultent et des énormes volumes du Vendredi fou et du Cyberlundi qui arriveront dans les prochains jours, nous faisons tout ce qui est possible pour travailler avec le syndicat d'urgence, afin de livrer la joie des Fêtes aux Canadiens, a déclaré Jessica McDonald, présidente du Conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim de Postes Canada, par communiqué. Cette proposition comprend également un moyen pour les parties de résoudre leurs différends et ces négociations.»

Le syndicat a jusqu’à 17h, lundi, pour accepter cette offre, a précisé Postes Canada.