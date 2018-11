La Ville de Trois-Rivières compte donner moins à certains événements touristiques

Des organisateurs d’événements touristiques de Trois-Rivières risquent de devoir se serrer la ceinture l'an prochain.

L'hôtel de ville se prépare à réduire sa contribution financière à différents organismes, dont la Corporation de l'Amphithéâtre Cogeco et le Grand Prix de Trois-Rivières.

La présentation du Cirque du Soleil à l’amphithéâtre ne serait toutefois pas touchée. On vise plutôt les activités périphériques organisées par la Corporation des évènements de Trois-Rivières comme l'animation estivale du centre-ville. L'ordre de grandeur des coupes budgétaires n'a pas été précisé.

Les élus municipaux qui travaillent activement à la préparation du prochain budget n'entendent toutefois pas agir aveuglément. Des discussions étaient en cours avec les organismes concernés afin de minimiser les impacts. «En ce moment, tout le monde, la Ville, les corporations municipales et les partenaires de la Ville sont appelés à faire des efforts et à faire au mieux avec des moyens plus restreints», a indiqué le conseiller municipal Denis Roy.

Le directeur du Grand Prix de Trois-Rivières Dominic Fugère assure que les discussions sont «cordiales». Il reconnait que gérer les réductions budgétaires envisagées constituera un «défi», mais que «tout le monde doit faire sa part».

Les élus envisagent également une hausse de la tarification de certains services, dont celui du stationnement sur rue.

L'an dernier l'adoption du budget de la Ville avait dégénéré en crise. La première version des prévisions budgétaires avait été battue. Le conseil municipal avait dû revenir au travail la veille du Jour de l'an pour en adopter d'autres. Des élus espèrent qu'il en ira autrement cette fois-ci. «On ne peut pas dire qu’on va avoir un consensus, mais il est certain que c'est ce qu'on recherche», a précisé la conseillère Valérie Renaud-Martin.