L’agenda de Valérie Plante public tel que promis

Comme promis en campagne électorale, la mairesse de Montréal Valérie Plante rend public son agenda pour ses activités officielles.

Sur le site web de la mairesse on peut consulter les activités d’ordre publique comme les visites protocolaires, les annonces, la participation aux séances du conseil municipal et les rencontres avec les instances publiques. Les autres types de réunions ou de rencontres ne sont pas accessibles.

«Dans une optique d’ouverture et de transparence, nous voulons offrir à nos citoyens et citoyennes un aperçu des activités de la mairesse», a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, élue responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d’Espace pour la vie, par communiqué.

Ces informations publiques seront disponibles la veille des événements, mais elles peuvent changer sans préavis, selon le communiqué de la Ville.