Le nombre de véhicules en hausse sur l’île

Le parc automobile croit plus vite que la population et a enregistré son plus haut taux de croissance depuis 2005 sur l’île de Montréal, alors que près d’un million de véhicules ont été enregistrés l’année dernière dans la métropole.

En 2017, 968 466 véhicules étaient détenus par des Montréalais, selon une analyse de Montréal en statistiques réalisée à partir des plus récentes données de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

En moyenne, 8800 véhicules s’ajoutent au parc automobile par année. Cela inclut les véhicules de promenade, mais aussi les véhicules institutionnels, professionnels, commerciaux et les véhicules à circulation restreinte ou hors réseau, comme les motoneiges et les véhicules tout-terrain.

En 2017, le parc automobile de Montréal a cru de 1,64 % par rapport à 2016, soit la progression la plus forte enregistrée depuis 2005. En moyenne, le nombre de véhicules augmente de 1 % par année.

L’attaché de presse du comité exécutif Laurence Houde-Roy a indiqué que la croissance du parc automobile dans la région métropolitaine augmente plus vite que la population, et que cela met de la pression sur la mobilité. «Voilà pourquoi nous continuons de miser sur des projets de transport collectif afin d’améliorer la mobilité, autant pour les Montréalais que les citoyens des couronnes nord et sud.»

De 2011 à 2016, la population de l’agglomération a augmenté de 2,9 %, selon les chiffres de Statistique Canada, contre 6 % pour le parc automobile total.

Selon Montréal en statistiques, la variation du prix de l’essence a des effets sur la croissance du nombre de véhicules en circulation dans la métropole. «On note ainsi une faible croissance du nombre total de véhicules en circulation enregistrée au cours des années 2010, 2011 et 2012, au moment où le prix de l’essence subissait de fortes croissances», indique-t-on.

Baisse du nombre d’autos

Le nombre total de véhicules de promenade dans l’agglomération, comme les automobiles, les camions légers, les motocyclettes et les habitations motorisées, augmente aussi d’année en année, se chiffrant à près 797 000 en 2017 selon les chiffres de la SAAQ.

Le nombre d’automobiles a toutefois descendu, passant de plus de 540 000 en 2011 à 507 000 en 2017, mais des augmentations ont été notées du côté des camions légers – ce qui inclut les véhicules utilitaires sport – et des motocyclettes et cyclomoteurs.

«Bien que l’automobile soit en baisse, le nombre de camions légers (VUS), qui consomment davantage de carburant, est en hausse, tout comme le nombre de motocyclettes et de cyclomoteurs. Ce qui dresse le portrait d’une augmentation générale des véhicules sur l’île», a ajouté Laurence Houde-Roy.