Le Paraguay expulse un baron de la drogue au Brésil

Le trafiquant Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, pourvoyeur en armes et en drogue de la plus grande faction criminelle de Rio de Janeiro, a été expulsé lundi au Brésil par le Paraguay, ont annoncé les autorités des deux pays.

Connu sous le nom de «Marcelo Piloto», ce baron de la drogue, qui était incarcéré depuis le 13 décembre au Paraguay, «a été expulsé de ce pays et est arrivé à Foz de Iguaçu (dans le sud du Brésil) ce matin», a affirmé le ministre de la Sécurité publique du Brésil Raul Jungmann.

Il sera transféré vers la prison de haute sécurité de Cantanduvas, à 190 km de Foz de Iguaçu, ont précisé les autorités brésiliennes.

«J'ai décidé d'expulser Marcelo Pinheiro du Paraguay. Notre pays ne doit pas être une terre d'impunité», a écrit le président paraguayen Mario Abdo sur Twitter.

Samedi, celui qui a été longtemps le trafiquant le plus recherché du Brésil avait assassiné à coups de couteau une Paraguayenne de 18 ans qui lui avait rendu visite dans sa cellule à Asuncion.

Selon les autorités paraguayennes, il a commis ce crime afin de reporter son extradition, le temps d'être jugé au Paraguay avec de nouveaux chefs d'accusation.

Le ministère de la Justice a assuré que le trafiquant «pourrait répondre au Brésil de ses crimes commis au Paraguay».

«Marcelo Piloto» était un des principaux fournisseurs d'armes et de drogue du Comando Vermelho (Commando rouge), la plus grande faction criminelle de Rio de Janeiro.

Originaire de Rio, il avait été arrêté en 1998 puis avait bénéficié à partir de 2007 d'un régime de semi-liberté dont il avait profité pour s'échapper.

Il s'était réfugié au Paraguay en 2012, avant d'être capturé le 13 décembre 2017 dans la ville d'Encarnación, au sud-est de la capitale Asuncion, non loin de la triple frontière avec l'Argentine et le Brésil, une région cosmopolite considérée comme un important pole de contrebande de marchandises et de blanchiment d'argent. De nombreux membres de factions criminelles brésiliennes y trouvent refuge côté paraguayen.