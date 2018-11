L'ecstasy rend plus coopératif, mais pas moins méfiant

L'ecstasy est surnommée «drogue de l'amour» car elle favorise l'empathie, mais elle ne change pas pour autant le jugement qu'on a sur les autres. Selon une étude publiée lundi, son principe actif, la MDMA, rend plus coopératif, mais seulement avec les gens en qui on a confiance.

«Nous pensions que la MDMA conduisait ceux qui en prennent à penser que les autres sont davantage dignes de confiance. Et nous avions tort», a expliqué à l'AFP l'un des auteurs de l'étude, Mitul Mehta, spécialiste en neuroscience au King's College de Londres.

Selon lui, «la MDMA n'a pas poussé les participants à l'étude à faire naïvement confiance aux autres». «En réalité, ce n'est pas l'opinion qu'on a des autres qui est modifiée par la MDMA, mais notre comportement envers eux», a-t-il poursuivi.

Pour cette étude, publiée dans la revue The Journal of Neuroscience, les chercheurs ont observé vingt participants qui avaient pris une dose de MDMA ou un placebo et étaient soumis à une série de tests comportementaux.

Dans l'un de ces tests, sous forme de jeu, les participants avaient le choix soit de coopérer avec un partenaire, soit d'entrer en compétition avec lui. Les participants pensaient jouer avec un partenaire bien réel. Mais il s'agissait en fait d'un ordinateur qui pouvait adopter à leur égard un comportement plus ou moins loyal lors de la partie, le faisant ainsi paraître plus ou moins digne de confiance.

Globalement, les participants sous MDMA étaient plus enclins à coopérer avec leur vis-à-vis que ceux qui avaient pris le placebo. Mais cette volonté de coopérer différait selon que ce vis-à-vis était ou non jugé digne de confiance.

En outre, l'observation de l'activité du cerveau des participants a montré des différences notables dans la zone où sont évalués le risque et l'incertitude, selon qu'ils interagissaient avec un adversaire digne de confiance ou non.

«Nous montrons pour la première fois que la MDMA n'a pas un effet global sur le cerveau, mais un effet spécifique», assure M. Mehta.

Les promoteurs de l'étude estiment sur cette base que la MDMA pourrait avoir une utilité dans le domaine de la psychiatrie.

«Pour des patients qui ont des difficultés du point de vue des interactions sociales, cela permettrait de se demander si le problème est lié à leur comportement lui-même ou au jugement qu'ils portent sur les autres», avance M. Mehta.

Il y a quelques mois, une autre étude avait suggéré que la MDMA, administrée de manière contrôlée pour accompagner une psychothérapie, pouvait avoir une certaine efficacité pour les soldats victimes de stress post-traumatique.