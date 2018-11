Les lampadaires de Lumca pour embellir Montréal

Montréal pourra briller de tous ses feux grâce à des lampadaires fabriqués à Québec par la compagnie Lumca, qui vient de décrocher un important contrat de 15,5 millions $ dans la métropole.

Lumca, qui est un concepteur et un fabricant de produits d’éclairage à Québec, vient en effet de remporter une part importante du projet de conversion aux diodes électroluminescentes (DEL) sur le territoire de la ville de Montréal.

«Cette conversion est le plus gros projet de ce type en Amérique du Nord présentement. Ce sont 130 000 luminaires qui seront implantés», a expliqué Dennis Dion, coprésident et chef de la direction des ventes et du marketing.

La participation de Lumca consiste à produire et à livrer 60 % des 36 000 luminaires décoratifs prévus au contrat. La production débutera en 2019. Il s’agit d’un contrat historique pour cette entreprise de Québec qui aura un impact significatif sur son chiffre d’affaires.

Contrat de 36 mois

«Les luminaires décoratifs seront déployés un peu partout dans la ville. On sera présents dans tous les arrondissements. On travaille avec eux pour établir la planification des travaux. C’est beaucoup de livraisons que l’on doit faire chaque mois», a ajouté M. Dion.

Le contrat s’échelonnera sur une période de 36 mois. Toutefois, le client souhaite donner un grand coup au cours des 18 premiers mois.

«On va monter une chaîne de production spécifiquement pour réaliser le contrat avec la ville de Montréal. Avec la pénurie de main-d’œuvre à Québec, on regarde différentes options, notamment l’embauche à l’international», a poursuivi M. Dion

La faible consommation d’électricité sur les dix prochaines années des nouveaux appareils constitue un point crucial pour la réalisation d’importantes économies.

La ville de Montréal est un important client de Lumca, qui a déjà installé des milliers de luminaires dans la métropole en dehors du contrat dont il est question aujourd’hui.

«On est très fier de cela. Une petite compagnie québécoise qui remporte le gros du morceau dans la production de luminaires décoratifs, c’est impressionnant», a ajouté le coprésident.

Croissance enviable

Avec ce contrat, Lumca se voit assurer de trois années de production. L’entreprise, qui connaît une croissance de 25 % par année, est présente au Canada et aux États-Unis. À lui seul, le pays de l’Oncle Sam occupe 40 % du chiffre d’affaires.

Depuis trois ans, l’entreprise est passée de 35 à 60 employés.

Jean-Rock Fournier et Dennis Dion ont acheté l’entreprise en 2012. Au fil des ans, Lumca a mis en place un nouveau style de gestion en passant d’un mode hiérarchique à une entreprise «libérée».

«Chez nous, il n’y a plus de patrons. Les employés sont libres de prendre leurs propres décisions. On les encourage à être créatifs. Cela amène un nouveau dynamisme dans l’entreprise.»

Lumca conçoit et fabrique des luminaires extérieurs pour le marché nord-américain. Le chiffre d’affaires actuel s’élève entre 10 millions $ et 15 millions $.

La compagnie

Domaine d’affaires : fabrication de luminaires extérieurs pour le marché nord-américain

Siège social : Québec

Propriétaires : Jean-Rock Fournier et Dennis Dion

Nombre d’employés : 60

Une de nos meilleures décisions

«Avoir modifié notre style de gestion pour épouser les concepts d’entreprise libérée. La confiance et la bienveillance dictent nos actions.»

Une de nos pires décisions

«Lancer un produit trop rapidement sans avoir complété une analyse poussée du marché et sans que le développement soit totalement complété.»

Un conseil aux jeunes entrepreneurs

«Faites confiance à vos gens. Il en résultera une très grande créativité et vous en ressentirez une très grande fierté.»