Les propriétaires du Zoo de Falardeau ont de grands projets

Le Zoo de Falardeau a de gros projets sur les planches à dessin. L'attraction est si populaire que les propriétaires projettent d’investir cinq millions de dollars sur le site d’ici cinq ans.

«À la fin du mois d’août cette année, on avait déjà atteint le même nombre de visiteurs qu’à la fin de décembre 2017, précise Daniel Gagnon, propriétaire du Zoo de Falardeau. On prévoit avoir une augmentation de 20 % de la clientèle.»

Le Zoo de Falardeau, qui observe une hausse de son achalandage chaque année, souhaite avoir des installations à la hauteur de son succès. Les propriétaires veulent réaliser plusieurs projets d'ici cinq ans, ce qui nécessitera des millions de dollars d’investissements.

«On s’aperçoit que le bâtiment d’accueil est trop petit, indique M. Gagnon. On veut donc en faire une billetterie. On souhaite aussi faire des agrandissements pour accueillir plus d’espèces.»

Des autorisations nécessaires

Or, pour réaliser des projets de développement, les propriétaires doivent obtenir des autorisations de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

D'ailleurs, ces derniers ont récemment tenté, sans succès, de faire réviser une décision de la commission datant de 2015, qui empêche l'ajout d'un restaurant et d'une boutique souvenir sur le site.

Malgré ce revers, ils entendent continuer à se battre jusqu'à ce que leurs projets d'expansion se concrétisent.