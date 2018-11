Les questions à se poser avant d’investir dans l’immobilier

Vous avez entendu parler des vertus de l’immobilier, et vous songez désormais vous aussi à investir dans la brique.

Afin d’éviter les déceptions, voici deux questions qu’il faudra vous poser avant de vous jeter dans l’arène.

Qui suis-je?

Une légère introspection vous permettra de vous interroger sur votre profil d’investisseur. Aimez-vous le risque? Aimez-vous l’action? Aimez-vous gérer des projets? Préférez-vous rechercher des immeubles rentables ou gérer un projet de rénovation?

Souhaitez-vous encaisser des revenus hebdomadaires ou encaisser un gros chèque une fois de temps en temps? Pour se situer, dressons deux catégories d’investisseur.

D’abord, l’investisseur passif. Celui-ci investit afin de récolter des revenus tout en profitant de la plus-value après plusieurs années. C’est un adepte de l’investissement à long terme et de la stratégie «Buy and hold». Il préfère investir son temps à la recherche de bons investissements et confier la gestion de ses immeubles à un gestionnaire.

Ensuite, l’investisseur actif. Il carbure à l’action et aux délais serrés. Les flips (opération d’achat, de rénovation et de revente rapide) sont ses terrains de jeu préférés. C’est un gestionnaire dans l’âme.

Bien sûr, vous pouvez vous situer à mi-chemin entre ces deux profils et jongler avec plusieurs sortes d’investissements.

Quels sont mes objectifs?

L’investissement immobilier est un bon outil pour augmenter votre valeur nette, ou encore pour vous faire gagner un revenu additionnel. Bref, c’est un bon moyen pour améliorer votre sort, d’un point de vue financier.

Mais au-delà de faire grossir votre portefeuille, il vous faudra trouver une vraie motivation. Que vous soyez du genre passif ou actif, vous aurez à investir du temps et de l’énergie, et probablement à sortir de votre zone de confort. Aussi bien mettre le doigt sur quelque chose qui vous motive réellement!

Alors, reposons la question: quels sont vos objectifs? Souhaitez-vous voyager? Travailler moins? Vous payer du luxe? Devancer votre retraite? Après tout, l’investissement n’est pas une fin, mais plutôt un moyen pour accomplir certaines choses.

Conseils

Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Cet adage prend tout son sens en immobilier. Un partenaire pourrait vous aider financièrement, apporter une expertise qui vous est étrangère et agir comme motivateur.

Au moment de vous lancer, pensez avant tout à réduire le risque. Un partenaire vous aidera en ce sens. Aussi, il est important d’aller chercher les connaissances nécessaires. Lisez sur le sujet ou, encore, suivez une formation.

Vous aurez beau lire tous les livres sur le sujet, suivre toutes les formations existantes ; il est impossible que vous puissiez résoudre vous-même tous les problèmes qui se dresseront sur votre route d’investisseur. D’où l’importance de bien vous entourer, c’est-à-dire de tisser de bons liens avec différents professionnels de l’immobilier. Pensez notamment à un comptable, un avocat, un fiscaliste et un courtier immobilier.