L’ouverture du Club Med est prévue pour le 1er décembre 2020

Le Club Med prévoit un fort achalandage dans Charlevoix dès l’ouverture de son village de montagne 4 saisons, le 1er décembre 2020.

«On prévoit un fort taux d’occupation», a indiqué lundi au Journal le directeur de projet Amérique du Nord du Club Med, David Meyer.

La direction du Club Med a présenté lundi les nouvelles esquisses de son prochain village dans Charlevoix.

Le Club Med, qui est liée avec une entente de 15 ans avec le Groupe Le Massif, prévoit une rentabilité rapide avec un taux d’occupation d’au moins 85% en hiver et de 70% en été.

Dès 2020-2021, les promoteurs prévoient un achalandage de 580 000 jours-montagne toutes activités confondues.

Le projet du complexe hôtelier, qui prévoit une piscine intérieure, un spa, un centre de conférence et deux restaurants, devrait fournir du travail permanent à plus de 350 personnes, dont une centaine de gentils organisateurs (G.O.).

Courtoisie Club Med

C’est la firme d'architecture et de design québécoise Lemay Michaud qui travaille sur le complexe de 302 chambres et ses nombreuses passerelles, dont la hauteur des bâtiments atteindra les huit étages.

Les 4 saisons

L’hiver, le Club Med misera sur le ski et la neige pour attirer les clients dans Charlevoix. L’été, on misera sur des activités estivales, comme les baleines à Tadoussac et autres, pour séduire les touristes européens.

«La moitié de la clientèle ciblée proviendra de l’Amérique du Nord. On vise à attirer les Québécois, les Canadiens, mais également des clients américains en provenance de Boston, New York, Philadelphie et Chicago», a tenu à préciser M. Meyer.

La direction du Club Med dit également discuter avec plusieurs transporteurs, comme Air France et Air Transat, pour des liaisons supplémentaires.

«On discute également avec des transporteurs américains pour l’ajout de vols à Québec et à Montréal», a fait savoir la vice-présidente principale, Canada et Mexique du Club Med, Carolyne Doyon.

Encore deux ans

D’ici là, la direction du Club Med et du Massif de Charlevoix se disent en mode séduction alors que beaucoup de pain demeurent sur la planche avant l’ouverture du complexe touristique de 120 millions de dollars.

Lundi matin, le Club Med a tenu des rencontres avec des entrepreneurs de Charlevoix et de la région de Québec. Une rencontre avec les citoyens du village de Petite-Rivière-Saint-François ont également eu lieu plus tard en après-midi.

«On va offrir de nombreux contrats aux entrepreneurs locaux. Il est important pour eux de connaître les différents services dont nous aurons besoin», a fait valoir M. Meyer.

Le Club Med prévoit que son village pourrait générer des retombées annuelles locales de 7,5 millions de dollars.