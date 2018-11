Marvin Rotrand éjecté du CA de la STM

Le conseiller municipal Marvin Rotrand a été éjecté du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal. Il croyait que la nouvelle mairesse ferait de la politique autrement, mais l'élu de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce se dit déçu de Valérie Plante.

Ironiquement, cette décision de l'administration Plante survient au moment où M. Rotrand est en mission pour la STM à Toronto. Le conseiller municipal participe au congrès de l'Association canadienne du transport urbain. Joint lundi matin par TVA Nouvelles dans la Ville Reine, Marvin Rotrand n'a pas caché sa déception.

«Je suis un peu surpris et certainement déçu. Valérie Plante a dit qu'elle allait faire de la politique autrement. À mon avis, ce n'est pas exactement autrement. J'ai reçu un appel mercredi dernier de la part d'un membre de son cabinet et on m'a dit que la mairesse voulait aller dans une nouvelle direction et que j'étais évincé du conseil d'administration. C'est tout, c'était la décision de Valérie Plante avec aucune autre information l'a justifiant.»

M. Rotrand ajoute que c'est du jamais vu à mi-mandat qu'on évince des membres du conseil d'administration de la STM.

«J'ai oeuvré, comme élu, 17 ans dans le domaine du transport en commun. Je suis un des rares à avoir gagné le prix distingué de l'Association canadienne du transport urbain. L'idée de me remplacer soulève des questions, mais l'a façon utilisée pour le faire soulève encore plus de questions», déplore le conseiller municipal.

La conseillère d'arrondissement d'Outremont, Valérie Patreau, membre de l'équipe Projet Montréal, perd aussi sa place au conseil d'administration. Ils seront remplacés par l'ex-maire de Westmount, Peter Trent, et Catherine Morency, spécialiste en mobilité. Au cabinet de la mairesse Plante, on affirme qu'il ne s'agit pas d'une décision politique, car l'une des membres de l'équipe a aussi perdu sa place au sein du conseil d'administration de la STM.

«C'est vraiment dans l'optique d'amener des experts en transports en commun au sein du ca de la STM. Catherine Morency est une grande experte en la matière et Peter Trent, figure connue de la politique municipale, est reconnu pour sa connaissance des dossiers et son travail d'équipe.»