La Ville de Montréal réfléchit à interdire les applaudissements au conseil municipal pendant la période de questions des élus et des citoyens.

Une motion a été adoptée lundi soir lors du conseil municipal, qui a mandaté la Commission de la présidence pour «étudier la révision du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du Conseil Municipal».

On souhaite entre autres interdire à terme les applaudissements lorsque des élus ou des citoyens posent des questions dans la salle du conseil, et aussi revoir l’ordre des demandes des questions des élus à la présidente du conseil. La Commission de la présidence étudie cependant déjà la question des applaudissements.

«On a entamé la réflexion sur applaudissement, et on a envie d’aller plus loin. Nous sommes convaincus que la présidence est prête à se pencher rapidement sur les deux autres résolus [de la motion]. Nous pourrions revenir avec des recommandations rapides sur ces items», a indiqué le leader parlementaire de l’administration, François Limoges.

Selon l’opposition, qui a présenté la motion, mettre fin aux applaudissements permettrait entre autres de diminuer «l’expression de toute partisanerie» et d’avoir un meilleur usage du temps dédié au conseil municipal.