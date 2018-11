S’ils sont en accord avec le principe de mise à jour des manuels d’histoire, les analystes politiques Antoine Robitaille et Caroline St-Hilaire se questionnent sur le «révisionnisme excessif» qu’ils ont subi lors de leur dernière mouture.

Plusieurs historiens ont décrié les modifications apportées aux manuels d’histoire, lundi. Des modifications faites pour accommoder certains groupes, notamment des Premières Nations, qui ont milité pour le retrait de mots jugés offensants ou désuets.

D’autres omissions ont fait fortement réagir Antoine Robitaille à «La Joute».

«Quand on fait un changement pour éviter, dans un texte de l’époque, d’utiliser le mot “sauvage”, je trouve qu’on fait un révisionnisme excessif, souligne-t-il. D’essayer d’éviter les mots qui étaient ceux de l’époque, alors qu’ils sont entre guillemets et qui ne sont pas là pour être perpétués, mais pour dire voilà comment on parlait des Premières Nations à l’époque, je trouve que ça va trop loin.»

Même son de cloche chez Caroline St-Hilaire, qui déplore que l’on cherche à «écrire l’histoire avec les mots d’aujourd’hui».

«Expliquons-le à nos jeunes pourquoi on ne dit plus ces mots aujourd’hui et ce qu’on disait avant», propose-t-elle.